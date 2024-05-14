Елена Остапенко — Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года
В рамках четвертьфинала престижного турнира серии WTA 1000 состоится поединок между Еленой Остапенко и Ариной Соболенко. Встреча пройдет в среду, 15 мая. Начало игры запланировано на 12:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
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Елена Остапенко
Остапенко в этом сезоне показывает хорошие результаты и на данный момент замыкает десятку сильнейших теннисисток мира. На грунте дела у представительницы Латвии идут не лучшим образом. В Штутгарте она выбыла в первом матче, а в Мадриде в четвертьфинал ее не пустила Онс Жабер.
В Риме Елена прошла Потапову, а затем в трех сетах обыграла Соррибес-Тормо и Шрамкову.
Арина Соболенко
Соболенко продолжает погоню за Свентек, но пока далека от своей лучшей формы, хоть ее результаты в последнее время улучшились. В Мадриде Арина играла хорошо, но в финальном матче против первой ракетки мира потерпела досадное поражение.
В Риме Соболенко стартовала с тяжелой победы над Кэти Волынец, а затем по очереди одолела сопротивление двух украинок Даяны Ястремской и Элины Свитолиной.
Интересные факты и личные встречи
- Остапенко впервые с февраля выиграла три поединка кряду.
- Соболенко лишь дважды в последних десяти матчах избежала трехсетового поединка.
- Между собой теннисистки встречались дважды, а оба матча завершились победой Соболенко.
Елена Остапенко — Арина Соболенко Прогноз
Соболенко на текущий момент выглядит сильнее своей будущей соперницы, поэтому есть основания ставить именно на ее победу. Думаю, что ставка на успех Арины с форой -2.5 должна уверенно сыграть.
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