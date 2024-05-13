Аталанта – Ювентус прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

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В среду, 15 мая, мы узнаем имя обладателя Кубка Италии сезона-2024/25. В финальном матче, который пройдет на Стадио Олимпико в Риме, Аталанта сыграет против Ювентуса.

Аталанта

Очень неожиданно по итогам текущего сезона Аталанту ждут сразу два финала. После решающего матча в Кубке Италии Аталанта 22 мая в Дублине сыграет против невероятного Байера Леверкузен в финале Лиги Европы. После гостевой ничьей против Марселя команда Джан Пьеро Гасперини в Бергамо разгромила соперника со счетом 3:0.

В Серии А дела Аталанты также складываются отлично. На выходных “Богиня” набрала три очка в важнейшем матче против Ромы. После этой победы Аталанта опережает Рому в борьбе за пятое место на три очка, имея один матч в запасе. Напомним, от Италии в следующем сезоне в Лиге чемпионов будет пять команд, и пятой, скорее всего, станет именно Аталанта.

В полуфинале Кубка Италии Аталанта в первом матче проиграла Фиорентине 0:1 на выезде, но дома разгромила ее 4:1. Перед этим команда Гасперини выбила Милан и Сассуоло.

Ювентус

Кубок Италии – последняя возможность Массимилиано Аллегри выиграть трофей с Ювентусом. Все итальянские инсайдеры сообщают, что после завершения сезона Аллегри будет уволен, а фаворитом на его место называют Тьяго Мотту из Болоньи.

Такое решение руководства Ювентуса совсем не удивительно, ведь сезон в Серии А складывается совсем не так, как ожидали от команды. Ювентус занимает лишь четвертое место, тогда как еще в начале 2024 года казалось, что будет бороться с Интером за скудетто. 5 последних матчей в Серии А туринцы сыграли вничью, а на выходных не смогли дома обыграть худшую команду лиги Салернитану – 1:1. Всего в 10 предыдущих матчах Серии А в активе Ювентуса только 1 победа.

В полуфинале Кубка Италии Ювентус дома обыграл Лацио 2:0, а на выезде потерпел поражение 1:2, чего хватило для выхода в финал. Перед этим команда Аллегри выбила Фрозиноне и Салернитану.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Оба матча между Ювентусом и Аталантой в этом сезоне завершились ничейным результатом – 0:0 и 2:2

Аталанта лишь 1 раз в истории выиграла Кубок Италии. Это произошло в далеком 1963 году.

Ювентус последний раз выигрывал Кубок Италии в сезоне-2020/21. Тогда он в финале обыграл именно Аталанту. Всего туринцы выигрывали этот трофей 14 раз.

Прогноз на матч Аталанта – Ювентус

Ювентус – очень прагматичная команда, которая практически всегда играет по результату. Вряд ли стоит ожидать от финала зрелища с большим количеством голов и опасніх моментов. Моя ставка – ТМ2,5.

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