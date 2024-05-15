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Владелец Челси высказался о рекордных расходах клуба

Новости футбола Сегодня, 12:15
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Владелец Челси высказался о рекордных расходах клуба Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Владелец Челси Тодд Боэли на Катарском экономическом форуме высказался о рекордных расходах лондонского клуба.

За последние три трансферных окна “пенсионеры” потратили на приобретение футболистов более 1 млрд евро, но пока что это не приносит ожидаемых спортивных результатов.

“Мы не тратим деньги, мы их инвестируем. Когда мы тратим, мы инвестируем, и эти игроки продолжают сохранять свою ценность. Я утверждаю, что инвестиции, сделанные в Челси, сохранили свою ценность”, - цитирует Боэли Фабрицио Романо.

В прошлое летнее трансферное окно лондонцы оформили рекордное соглашение в истории АПЛ, приобретя хавбека Брайтона Мойсеса Кайседо за 133 млн евро.

За два тура до конца чемпионата команда Маурисо Почеттино занимает седьмое место в таблице АПЛ и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. Сегодня, в 21:00, “пенсионеры” сыграют против Брайтона перенесенный матч 34-го тура.

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