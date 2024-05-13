Манчестер Юнайтед – Ньюкасл прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года
Перенесённый матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги будет сыгран в среду на арене "Олд Траффорд", где местный Манчестер Юнайтед примет Ньюкасл. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.
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Манчестер Юнайтед
"Красные дьяволы" на протяжении всего сезона выглядят из рук вон плохо. Это привело к бесславному вылету из Лиги чемпионов, а также посредственным результатам в Английской Премьер-Лиге. На текущий момент команда Эрика тен Хага занимает только восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 54 набранных очка.
От идущего в зоне еврокубков Ньюкасла "красные дьяволы" отстают на три балла. С другой стороны, на фоне конкурентов МЮ в последних турах точно не выглядит претендентом на путёвку в Лигу конференций. Так, в предыдущем туре МЮ в родных стенах принимал лондонский Арсенал и проиграл со счётом 0:1. В целом же в последних пяти турах МЮ оформил только одну победу при двух ничейных результатах и поражениях.
Ньюкасл
«Сороки» удивили в прошлом сезоне, когда смогли получить путёвку в Лигу чемпионов. Тем не менее, проявить себя в главном еврокубке «чёрно-белые» не смогли. Более того, именно участие в Лиге чемпионов привело к тому, что Ньюкасл провалил первую часть сезона и лишился шансов повторить успех минувшего розыгрыша.
Лишь после вылета из еврокубков результаты команды стабилизировались и Ньюкасл стал набирать очки. На текущий момент «сороки» идут на 6-м месте, которое даёт право на участие в Лиге конференций. Однако сразу две команды могут обойти Ньюкасл – у Челси ровно столько же очков, а МЮ отстаёт на три балла. В последнем туре Ньюкасл принимал дома Брайтон и сыграл вничью 1:1, позволив догнать себя «аристократам».
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первом круге Ньюкасл обыграл МЮ в родных стенах со счётом 1:0
- Ньюкасл разгромил «красных дьяволов» в рамках Кубка Лиги на «Олд Траффорд» - 3:0
- Победная серия Ньюкасла в противостоянии с МЮ насчитывает три поединка
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл прогноз
Ньюкасл рискует оказаться вне еврокубковой зоны, если потеряет очки в этом поединке. Предлагаем сыграть с подстраховкой и взять «Победу Ньюкасла с форой (0)» с коэффициентом 1.84.
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