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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Премьер-лига Англия 15 мая 2024, 15:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
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Англия, Manchester, Олд Траффорд
Ньюкасл Ньюкасл
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.84
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Перенесённый матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги будет сыгран в среду на арене "Олд Траффорд", где местный Манчестер Юнайтед примет Ньюкасл. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" на протяжении всего сезона выглядят из рук вон плохо. Это привело к бесславному вылету из Лиги чемпионов, а также посредственным результатам в Английской Премьер-Лиге. На текущий момент команда Эрика тен Хага занимает только восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 54 набранных очка.

От идущего в зоне еврокубков Ньюкасла "красные дьяволы" отстают на три балла. С другой стороны, на фоне конкурентов МЮ в последних турах точно не выглядит претендентом на путёвку в Лигу конференций. Так, в предыдущем туре МЮ в родных стенах принимал лондонский Арсенал и проиграл со счётом 0:1. В целом же в последних пяти турах МЮ оформил только одну победу при двух ничейных результатах и поражениях.

Ньюкасл

«Сороки» удивили в прошлом сезоне, когда смогли получить путёвку в Лигу чемпионов. Тем не менее, проявить себя в главном еврокубке «чёрно-белые» не смогли. Более того, именно участие в Лиге чемпионов привело к тому, что Ньюкасл провалил первую часть сезона и лишился шансов повторить успех минувшего розыгрыша.

Лишь после вылета из еврокубков результаты команды стабилизировались и Ньюкасл стал набирать очки. На текущий момент «сороки» идут на 6-м месте, которое даёт право на участие в Лиге конференций. Однако сразу две команды могут обойти Ньюкасл – у Челси ровно столько же очков, а МЮ отстаёт на три балла. В последнем туре Ньюкасл принимал дома Брайтон и сыграл вничью 1:1, позволив догнать себя «аристократам».

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Ньюкасл обыграл МЮ в родных стенах со счётом 1:0
  • Ньюкасл разгромил «красных дьяволов» в рамках Кубка Лиги на «Олд Траффорд» - 3:0
  • Победная серия Ньюкасла в противостоянии с МЮ насчитывает три поединка

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл прогноз

Ньюкасл рискует оказаться вне еврокубковой зоны, если потеряет очки в этом поединке. Предлагаем сыграть с подстраховкой и взять «Победу Ньюкасла с форой (0)» с коэффициентом 1.84.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.84
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