Ницца – ПСЖ прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.78 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

15 мая свою встречу в рамках Лиги 1 проведут Ницца – ПСЖ. Эксклюзивный прогноз на упомянутую битву составлен экспертами Dailysports.

Ницца

За два тура до конца чемпионата «орлята» идут пятыми в турнирной таблице, отставание от топ-3 составляет 4 очка, при этом есть игра в запасе. Иными словами, победы в оставшихся двух играх гарантируют команде финиш в зоне Лиги Чемпионов.

Ницца сейчас в неплохой форме, так как находится на серии из пяти игр без поражений. В последнем туре команда сумела обыграть на своем поле Гавр со счетом 1:0. Кроме матча с ПСЖ, в последнем туре придется сыграть на выезде с прямым конкурентом Лиллем, но надо решать проблемы по мере их поступления. Обыграть досрочного чемпиона реально, ведь соперник будет играть без мотивации.

ПСЖ

У парижан ничего не меняется, лучшие на внутренней арене, но не могут взять Лигу Чемпионов, на этот раз остановились в полуфинале, уступив Боруссии Дортмунд. В последнем туре ПСЖ уступил дома Тулузе 1:3, игра не имела турнирного значения, так как подопечные Луиса Энрике оформили чемпионство, однако, это был прощальный матч для Мбаппе, который хоть и забил, но команда его проиграла.

Видно, что сейчас парижане играют без энтузиазма в Лиге 1, впереди остался только один важный матч, финал Кубка Франции против Лиона, именно об этом могут думать футболисты.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Очная встреча первого круга Лиги 1 завершилась неожиданной выездной победой Ниццы со счетом 3:2, еще раз команды играли в Кубке Франции, там уже ПСЖ выиграл на своем поле 3:1.

Ницца неплохо играет дома, 9 побед 4 ничьи и три поражения.

ПСЖ еще не проигрывал в гостях в чемпионате, 11 побед и четыре ничьи.

Ницца – ПСЖ Прогноз

Изначально небольшое преимущество букмекеры отдавали гостям, сейчас уже предпочтительнее шансы на победу у Ниццы. Такое изменение котировок выглядит логично, хозяева способны одолеть на своем поле немотивированного чемпиона без главной звезды. «Орлята» на ходу, мы считаем рабочей ставку на их победу с нулевой форой.

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