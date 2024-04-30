Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.68 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Перенесённый матч 26-го тура английской Премьер-Лиги будет сыгран в четверг в Лондоне, где на "Стэмфорд Бридж" состоится столичное дерби с участием Челси и Тоттенхэма. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Челси

Несмотря на огромные деньги, вкинутые на усиление состава прошлым летом, "аристократы" по сути не прогрессируют в чемпионате. На текущий момент Челси занимает только девятое место в турнирной таблице АПЛ, проигрывая идущему на шестом месте Манчестер Юнайтед шесть баллов. Как мы видим, шансы зацепиться за еврокубки ещё есть, однако для этого желательно не допускать потерю очков. А как добиться этого, если календарь то и дело подсовывает топ-соперников? Так, команда Маурисио Почеттино в крайних двух турах сначала разгромно уступила Арсеналу (0:5), а затем была выездная ничья с Астон Виллой (2:2).

Тоттенхэм

"Шпоры" попытались ввязаться в борьбу за четвёртую строчку, однако пока догнать Астон Виллу не смогли. Отрыв "вилланов" в турнирной таблице составляет семь баллов, однако у Тоттенхэма на два сыгранных матча меньше. При этом стоит отметить, что последние результаты "петушков" откровенно разочаровывают поклонников. Так, сначала Тоттенхэм с разгромным счётом уступил на выезде Ньюкаслу - 0:4. А ведь это один из конкурентов борьбе за еврокубковые места! А на минувших выходных команда Ангелоса Постекоглу в родных стенах не смогла набрать очки в противостоянии с Арсеналом, проиграв 2:3. Судьба матча была решена уже в первом тайме, когда в ворота хозяев влетело три безответных мяча. Тоттенхэм попытался вернуться в игру, забил дважды, но на большее команды не хватило.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Челси разгромил соперника на выезде со счётом 4:1

Только в двух матчах из пяти в этом противостоянии сыграла ставка на «Обе забьют»

«Аристократы» не проигрывают в родных стенах Тоттенхэму в семи матчах кряду, оформив пять побед

Челси – Тоттенхэм прогноз

Челси в последних домашних матчах смотрится очень уверенно. Так, в 6-ти встречах «аристократы» не проиграли ни разу, оформив пять побед. Наша ставка «Победа Челси с форой (0)» с коэффициентом 1.68.

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