Вингер Челси не смог продолжить матч против Брайтона. Что случилось?

В среду, 15 мая, Челси поехал в гости на матч против Брайтона. Эта игра происходит в рамках перенесенного 34 тура Премьер-лиги.

Челси открыл счет на 34-й минуте с ассиста Кукуреллы, голевым ударом отметился Куол Палмер. Тем не менее, под конец этого тайма для Синих произошла неприятная новость. Вингер Михаил Мудрик столкнулся с защитником Тариком Лемпти и не смог продлить эту игру.

У украинского футболиста подозрение на сотрясение мозга, поэтому приняли решение сменить его. На поле вышел Кристофер Нкунку.

Напомним, что в матч 36 тура на поле вернулся Нкунку, который не выходил на поле с 25 февраля, тогда он принял участие в финале EFL Cup, затем он получил травму и не играл.