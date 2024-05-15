Вингер Челси не смог продолжить матч против Брайтона. Что случилось?
Новости футбола Сегодня, 15:41
Фото: https://twitter.com/FrankKhalidUK
В среду, 15 мая, Челси поехал в гости на матч против Брайтона. Эта игра происходит в рамках перенесенного 34 тура Премьер-лиги.
Челси открыл счет на 34-й минуте с ассиста Кукуреллы, голевым ударом отметился Куол Палмер. Тем не менее, под конец этого тайма для Синих произошла неприятная новость. Вингер Михаил Мудрик столкнулся с защитником Тариком Лемпти и не смог продлить эту игру.
У украинского футболиста подозрение на сотрясение мозга, поэтому приняли решение сменить его. На поле вышел Кристофер Нкунку.
Напомним, что в матч 36 тура на поле вернулся Нкунку, который не выходил на поле с 25 февраля, тогда он принял участие в финале EFL Cup, затем он получил травму и не играл.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:11 АПЛ получила письмо от одного из клубов с предложением отменить ВАР
Новости хоккея Сегодня, 13:01 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Новости футбола Сегодня, 04:40 Сенсационная Жирона рискует быть отправлена в Лигу Европы вместо Лиги чемпионов
Новости футбола Сегодня, 02:13 Астон Вилла впервые с сезона-1982/83 вышла в Лигу чемпионов
Новости бокса Вчера, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой
Новости футбола Вчера, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:29 Селтик снова выиграл Чемпионат Шотландии Новости футбола Сегодня, 16:12 Хави отреагировал на слухи об уходе ключевого защитника из клуба Новости футбола Сегодня, 15:41 Вингер Челси не смог продолжить матч против Брайтона. Что случилось? Новости автоспорта Сегодня, 15:29 Гран-при Эмилии-Романьи 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1 Новости футбола Сегодня, 15:09 Звезде Реала Мадрида предлагают поехать на Евро-2024 в необычном статусе Новости тенниса Сегодня, 14:56 Определилась вторая полуфинальная пара турнира WTA1000 в Риме Новости баскетбола Сегодня, 14:47 Бруклин выводит из обращения 15-й номер Картера Новости футбола Сегодня, 14:17 Челси близок к повторению странного рекорда английской Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 14:11 АПЛ получила письмо от одного из клубов с предложением отменить ВАР Новости футбола Сегодня, 13:50 Известно, сколько придется заплатить желающим купить одного из лучших бомбардиров Ла Лиги
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Бирмингем – Чарльстон прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Оклахома Тандер — Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Теннис 16 мая 2024 Стефанос Циципас – Николас Харри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Финляндия – Австрия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол 16 мая 2024 Национальный банк Египта – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол 16 мая 2024 ЕНППИ – Фьючер прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Канада – Норвегия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 США – Франция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года