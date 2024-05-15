Звезде Реала Мадрида предлагают поехать на Евро-2024 в необычном статусе

Защитник Реала и сборной Австрии Давид Алаба не успевает восстановиться к чемпионату Европы-2024.

Но отправиться вместе со своей сборной на Евро Алаба все-таки может. По информации Relevo, главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник предлагает травмированному защитнику временное место в тренерском штабе, чтобы он имел возможность посетить континентальный форум как член официальной делегации национальной команды.

Опытный защитник находится в лазарете с середины декабря. Опытный футболист получил разрыв крестообразных связок колена в матче с Вильярреалом 17 декабря. Возвращение Алабы на поле ожидается уже в начале сезона 2024/25.

До травмы 31-летний австриец успел принять участие в 17 матчах Реала Мадрида во всех турнирах, отметившись 2 ассистами.

Напомним, что на Евро-2024 Австрия сыграет в одной группе с Нидерландами, Францией и сборной Польши.