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США – Франция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
США - Франция прогноз Фото: https://twitter.com/usahockey
США США
Чемпионат Мира 16 мая 2024, 13:20 США - Франция
Острава, Острава Арена
Франция Франция
Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 6
Коэф.: 1.74
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В четверг, 16 мая, США сыграет против сборной Франции, этот матч начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту игру.

США

Американцы привезли на этот турнир очень хороший состав на этот турнир, но старт не такой хороший, как ожидалось. В первой игре на групповом этапе Звездные проиграли Швеции со счетом 2:5, тут добавлю, что две шайбы были заброшены в пустые ворота. Во втором матче США разобрались с Германией - 6:1. Но в третьей игре они неожиданно проиграли Словакии. Уступая в счете 1:4, американцы смогли отыграться - 4:4, но в овертайме оно продемонстрировали очень пассивную игру и, вполне закономерно, уступили со счетом 4:5.

Сейчас сборная США идет на четвертом месте в группе и имеет в активе всего четыре очка. Однако в дальнейшем, Звездным предстоит сыграть против команд, которые уступают им в классе, там хоккеисты из Америки смогут набрать свое.

Франция

Сборная Франции показала неплохой старт на Чемпионате мира. Несмотря на поражение в первой игре турнира от Казахстана 1:3, далее они навязали борьбу Латвии, но уступили в овертайме 2:3. Первую победу на Чемпионате мира Франция одержала в игре против Польши - 4:2. К слову, представитель Континентальной хоккейной лиги, Да Коста, является лучшим бомбардиром команды, в его активе четыре очка в трех матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлом году США и Франция сыграли на Чемпионате мира, тогда Звездные просто разбили соперников со счетом 9:0.
  • США забивает больше 2 шайб в 9 из последних 10 матчей. Франция забивает 2 и менее шайб в 6 из последних 8 матчей.
  • В общем, начиная с 1992 года, сборная Франции всего один раз смогла выиграть в 15 матчах против США.

Прогноз на матч США – Франция

Американцы не очень удачно начали этот Чемпионат Мира, они явно захотят отыграться и набирать очки в матчах против более слабых соперников, игра против Франции - реальный шанс для этого. Моя ставка - индивидуальный тотал США больше шести голов с коэффициентом 1,74.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 6
Коэф.: 1.74
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