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Мальме – Юргорден прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Мальме - Юргорден прогноз Фото: mff.se / Автор неизвестен
Мальме Мальме
Кубок Швеции Сегодня, 08:05 Мальме - Юргорден
Завершен
1 : 1
Пенальти
4 : 1
Швеция, Malmoe, Eleda Stadion
Юргорден Юргорден
Taha Abdi Ali
71’
79’
Deniz Hummet
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Мальме
Коэф.: 1.63
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В среду на арене "Eleda Stadion" состоится финальный матч Кубка Швеции, в котором сыграют Мальме и Юргорден. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Мальме

"Небесно-голубые" не испытали никаких проблем на предыдущих стадиях Кубка Швеции. Мальме уверенно выиграл свою группу, позволив себе потерять очки только в последнем матче, когда судьба путёвки уже была решена. В первом раунде со счётом 5:2 был разбит Норрчепинг, а в полуфинале со счётом 4:0 был обыгран Хальмстад.

К финальному поединку Кубка Швеции команда Хенрика Рюдстрёма подходит после победы со счётом 5:0 над АИКом. Эта победа стала шестой кряду в чемпионате Швеции. Это позволяет занимать первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на шесть очков.

Юргорден

В отличие от соперника Юргорден взял максимум очков на групповой стадии Кубка Швеции, однако затем, пусть и не сразу, возникли проблемы. Так, в четвертьфинале команда Кима Бергстранда спокойно разобралась с Дегерфорсом, разгромив соперника со счётом 3:0. А вот в полуфинале в противостоянии с АИКом судьба путёвки решилась только в серии пенальти, тогда как в основное время АИК отыгрался на 90+6 минуте.

К финальному поединку Кубка Швеции команда Кима Бергстранда подошла после домашней победы в чемпионате Швеции со счётом 1:0 над ГАИСом. Перед этим у Юргордена было два поражения, а в целом выиграть команда не могла в трёх матчах. На текущий момент по итогам 6 поединков Юргорден занимает пятое место в турнирной таблице, уступая лидеру восемь очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды встречались в чемпионате на прошлой неделе и Мальме оформил победу со счётом 1:0 на выезде
  • В трёх последних поединках ни разу не сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В трёх поединках на поле Мальме из пяти последних сыграла ставка на «Тотал меньше 2.5»

Мальме – Юргорден прогноз

Фаворит в матче очевиден, и букмекеры также склонны к тому, что Мальме оформит победу в этом противостоянии. «Небесно-голубые» очень мощно выглядят в чемпионате, так что наша ставка «Победа Мальме» с коэффициентом 1.63.

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Прогноз на матч Победа Мальме
Коэф.: 1.63
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100%
1хБет 5.00
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