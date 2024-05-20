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Главная Прогнозы Шанхай Порт – Чэнду Ронченг прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Шанхай Порт – Чэнду Ронченг прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Евгений Кравченко Евгений Кравченко Експерт Dailysports
Шанхай Ист Эйша - Chengdu Rongcheng FC прогноз x.com/shanghaiportbr
Шанхай Ист Эйша Шанхай Ист Эйша
Суперлига Китай Сегодня, 08:00 Шанхай Ист Эйша - Chengdu Rongcheng FC
Завершен
2 : 0
Китай, Shanghai, SAIC Motor Pudong Arena
Chengdu Rongcheng FC Chengdu Rongcheng FC
Оскар
87’ (П)
Матиас Варгас
90’
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.48
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В среду, 22 мая, в матче 13-го тура Суперлиги Китая Шанхай Порт сыграет против Чэнду Ронченг. Начало матча в 14:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Шанхай Порт

Шанхай прекрасно начал текущий сезон Суперлиги Китай. “Красные” орлы сыграли 11 матчей, в которых набрали 27 очков, и занимают второе место. Шанхай Шеньхуа опережает их лишь на три очка, но у Шанхай Порт есть одна игра в запасе.

К данному матчу команда Кевина Муската подходит с серией из 4 побед подряд. В предыдущем туре Шанхай Порт в невероятном матче обыграл Циндао Вест Коаст со счетом 5:3, а перед этим была не менее невероятная победа над Чанчунь Ятай 5:2. В этом сезоне Суперлиги Китая Шанхай Порт пока что не потерпел ни одного поражения – 8 побед и 3 ничьих.

Чэнду Ронченг

Чэнду Ронченг после 12 туров располагается на том же месте, на котором завершил и минувший сезон – на третьем. От Шанхай Порт Чэнду отстает на два очка, но при это сыграл на один матч больше. Бейцзин Гоань, который занимает четвертое место, отстает от Чэнду лишь на одно очко.

В предыдущем туре Чэнду на выезде разгромил со счетом 4:1 одного из аутсайдеров сезона Мейчжоу Хакка, а перед этим была победа 4:2 над Хэнань. Всего в 5 последних матчах Чэнду набрал 7 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Эта игра будет седьмой в истории между данными командами.
  • В предыдущем сезоне Чэнду Ронченг дважды обыграл Шанхай Порт – 1:0 и 2:1.
  • В 4 своих последних матчах Суперлиги Китая Шанхай Порт забивал как минимум 5 мячей.

Прогноз на матч Шанхай Порт – Чэнду Ронченг

Учитывая результативность команд в последнее время, моя ставка – обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.48
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