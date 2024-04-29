Аль-Наср – Аль-Халидж прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3,5 Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках полуфинальной стадии Саудовского Кубка Чемпионов Аль-Наср на "KSU Stadium" в Эр-Рияде сыграет с Аль-Халиджем. Возникнут ли проблемы у хозяев? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Аль-Наср

Команда Луиша Каштру проводит достаточно сильный сезон, однако от команды с такими амбициями всё-таки ждали большего. Уже врядли стоит рассчитывать на то, что в чемпионате Роналду и компания смогут догнать Аль-Хиляль, ведь отставание в девять очков отыграть будет непросто. Особенно на фоне того, как мощно выглядит Аль-Хиляль, штампующий победы одна за одной.

Руководство Аль-Насра рассчитывало и на победу в Лиге чемпионов, однако "Всемирный клуб" не смог пройти Аль-Айн. В последнем туре Аль-Наср на выезде со счётом 1:0 обыграл как раз своего будущего соперника по Саудовскому Кубку Чемпионов. Отметим также, что перед этим Аль-Наср уступил Аль-Хилялю в Суперкубке Саудовской Аравии - 1:2.

Аль-Халидж

Команда Педру Эмануэла проводит не самый лучший в своей истории сезон и занимает на текущий момент только 11-е место в турнирной таблице. По итогам 29-ти сыгранных поединков в активе Аль-Халиджа 35 набранных очков и это на девять очков больше, чем у клубов из зоны вылета.

В последнем туре Аль-Халидж проводил домашний матч против Аль-Насра, в котором уступил со счётом 0:1. Таким образом выиграть команда Педру Эмануэла не может вот уже в трёх поединках кряду, зацепившись за одно очко только в выездном противостоянии с Аль-Таавоном. Интересно, что на выезде Аль-Халидж не знает горечи поражений в пяти матчах, в трёх случаях оформив победы на данном этапе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне Аль-Наср дважды обыграл соперника – 2:0 дома и 1:0 в выездном матче

Только в одном матче из пяти последних забивали обе команды

На поле Аль-Насра в пяти крайних встречах дважды сильнее был «Всемирный клуб» при одной победе гостей

Аль-Наср – Аль-Халидж прогноз

Букмекеры не оставляют шансов Аль-Халиджу, оценивая победу хозяев коэффициентом 1.23. Считаем, что в этом противостоянии лучше поставить на «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.75. Так, в 8-ми последних очных поединках этот вариант ставки сыграл.

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