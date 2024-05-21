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Чемпионат Мира по хоккею 2024: расписание четвертьфинальных пар

Новости хоккея Вчера, 17:18
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Чемпионат Мира по хоккею 2024: расписание четвертьфинальных пар Фото: https://x.com/usahockey

На Чемпионате Мира 2024, который проходит в Чехии, состоялись уже все матчи группового этапа. Таким образом, определились все пары плей-офф.

В группе А первое место заняла сборная Канады, которая набрала 19 очков в семи играх. На второй строчке Швейцария - 17 пунктов, на третьей - Чехия 16 очков, а четверку лучших замкнули финны - 10 очков.

Сборная Швеция выиграла группу B, Три крунур набрали максимальные 21 балл в семи матчах. Американцы получили 16 пунктов и заняли второе место, на третьем месте Германия - 15 очков, а четверку замкнула Словакия - 12 баллов.

Таким образом, у нас сформировались четвертьфинальные пары Чемпионата Мира по хоккею 2024

  • Канада - Словакия
  • Швеция - Финляндия
  • Швейцария - Германия
  • США - Чехия

Напомним, что команда Dailysports подготовила для вас полное расписание и результаты всего турнира.

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