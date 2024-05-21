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Главная Прогнозы АДО Ден Хааг – Эксельсиор прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

АДО Ден Хааг – Эксельсиор прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ден Хааг - Эксельсиор прогноз Фото: https://adodenhaag.nl/ Автор неизвестен
Ден Хааг Ден Хааг
Эредивизи Выбывание/Повышение Нидерланды Сегодня, 12:45 Ден Хааг - Эксельсиор
Завершен
1 : 2
Нидерланды, The Hague, Cars Jeans Stadion
Эксельсиор Эксельсиор
Хенк Веерман
71’
16’
Couhaib Driouech
23’
Lance Duijvestijn
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.55
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В среду выбор футбольных событий не будет богатым, по этой причине мы обратили внимание на противостояние АДО Ден Хааг – Эксельсиор, соперники сразятся в плей-офф за право играть в элите голландского футбола. ЭкспертыDailysports подготовили свой прогноз на противостояние упомянутых клубов.

АДО Ден Хааг

Текущий сезон Ден Хааг провел во втором по силе дивизионе, где удалось занять пятое место, такой результат позволил пробиться в плей-офф, в котором победитель попадет в элиту. Клуб начал борьбу еще со стадии четвертьфинала, одолев в зрелищной зарубе Де Графсхап – 3:2 в гостях и 2:2 на своем поле.

Команда любит играть с акцентом на атаку, не зря нападающий Генк Верман стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 23 мяча. Важно в таких противостояниях найти баланс между атакой и защитой, ведь пропускают тоже немало, даже в плей-офф уже четыре мяча пропустили.

Эксельсиор

Для Эксельсиора сезон получился не лучшим, команда играла в элитном дивизионе Эредивизи, где заняла 16-ю строчку, самое обидное, что от проходного 15-го места отстали только по разнице мячей. В последнем туре клуб играл в гостях против немотивированного гранда Фейеноорда, первый тайм прошел без голов, а во втором Эксельсиор пропустил четыре безответных мяча – 0:4.

Чтоб спастись от тотального провала, клубу надо выигрывать плей-офф, это позволит сохранить прописку в элите голландского футбола.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Два года назад команды тоже пересекались в плей-офф, только тогда это был финал, первая встреча завершилась 1:1, а во второй Ден Хааг вел 3:0 дома, но соперник сумел сравнять, а после овертайма счет был 4:4, в итоге Эксельсиор выиграл в серии пенальти.
  • Ден Хааг не побеждает на своем поле в шести встречах кряду.
  • Эксельсиор катастрофически играет в гостях, команда не может выиграть на выезде в основное время 17 матчей кряду.

АДО Ден Хааг – Эксельсиор Прогноз

Букмекеры не выделили фаворита в данном противостоянии, с чем мы согласны, ведь встретятся соперники примерно одного уровня. Мы ждем футбола на встречных курсах, где многое будет зависеть от реализации моментов. Вполне рабочей выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.55
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