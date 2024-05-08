EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Джиро д'Италия 2024: расписание и общий зачет

Джиро д'Италия 2024: расписание и общий зачет

Новости велоспорта Сегодня, 13:42
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Джиро д'Италия 2024: расписание и общий зачет Фото: Reuters

В субботу, 4 мая, начались ежегодные велогонки Джиро д'Италия, продолжаться они будут до 26 мая. В общем, на Джиро запланирован 21 этап соревнований.

Общая протяженность маршрута составит 3400,8 километра. В соревнованиях принимают участие 22 команды. По маршруту велогонщиков ждет две индивидуальные гонки с раздельным стартом, три сектора "белых дорог" (гравийных), четыре этапа протяженностью 200 км и более, а также четыре среднегорных этапа, семь горных этапов и восемь спринтерских этапов.

В этом году на Джиро 44 вершины, которым присвоены категории, среди них - знаменитая Чима Коппи и 11 гор первой категории.

Расписание 21 этапа Джиро д'Италия 2024

  • 4 мая, суббота: 1-й этап. Венария Реале - Турин (140 км). Бугристый
  • 5 мая, воскресенье: 2-й этап. Сан-Франческо-аль-Кампо - Святилище Оропа (161 км). Холмистый
  • 6 мая, понедельник: 3-й этап. Новара - Фоссано (166 км). Равнинный
  • 7 мая, вторник: 4-й этап. Акви-Терме - Андора (190 км). Равнинный
  • 8 мая, среда: 5-й этап. Генуя - Лукка (178 км). Холмистый
  • 9 мая, четверг: 6-й этап. Виареджо - Раполано-Терме (180 км). Холмистый
  • 10 мая, пятница: 7-й этап. Фолиньо - Перуджа (40,6 км). Индивидуальная гонка на время
  • 11 мая, суббота: 8-й этап. Сполето - Прати-ди-Тиво (152 км). Горный
  • 12 мая, воскресенье: 9-й этап. Авеццано - Неаполь (214 км). Холмистый
  • 13 мая, понедельник: День отдыха
  • 14 мая, вторник: 10-й этап. Помпеи - Кузано-Мутри (142 км). Бугристый
  • 15 мая, среда: 11-й этап. Фояно-ди-Валь-Форторе - Франкавилла-аль-Маре (207 км). Равнинный
  • 16 мая, четверг: 12-й этап. Мартинсикуро - Фано (193 км). Холмистый
  • 17 мая, пятница: 13-й этап. Риччоне - Ченто (179 км). Равнинный
  • 18 мая, суббота: 14-й этап. Кастильоне-делле-Стивьере - Дезенцано-дель-Гарда (31,2 км). Индивидуальная гонка на время
  • 19 мая, воскресенье: 15-й этап. Манерба-дель-Гарда - Ливиньо (Моттолино) (222 км). Горный
  • 20 мая, понедельник: День отдыха
  • 21 мая, вторник: 16-й этап. Ливиньо - Санта-Кристина-Вальгардена (Монте Пана) (202 км). Горный
  • 22 мая, среда: 17-й этап. Сельва-ди-Валь-Гардена - Пассо-Брокон (159 км). Горный
  • 23 мая, четверг: 18-й этап. Фьера-ди-Примьеро - Падуя (178 км). Равнинный
  • 24 мая, пятница: 19-й этап. Мортельяно - Саппада (157 км). Холмистый
  • 25 мая, суббота: 20-й этап. Альпаго - Бассано-дель-Граппа (184 км). Горный
  • 26 мая, воскресенье: 21-й этап. Рим - Рим (125 км). Равнинный

На данный момент, после пяти этапов лидером генерального рейтинга является словенский велогонщик Тадей Погакар. На втором месте Даниэль Мартинез, а трио лидеров замыкает представитель Великобритании - Герайн Томас.

Генеральный рейтинг Джиро д'Италия 2024

Results powered by FirstCycling.com

Джиро д'Италия - многодневная велогонка, которая считается одной из трех крупнейших, наряду с Тур де Франс и Вуэльтой. Проходит ежегодно по территории Италии в течение трех недель. Первые гонки состоялись в 1909 году. Помимо основных соревнований с 1988 года проводятся Джиро д'Италия для женщин и Джирино д'Италия для юниоров.

Популярные новости
Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Сегодня, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру
Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Сегодня, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион
Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина Новости футбола Сегодня, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Сегодня, 04:00 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Фанаты ПСЖ удивили ярким перфомансом перед матчем с Боруссией Дортмунд Новости футбола Вчера, 15:38 ВИДЕО. Париж удивил: великий перфоманс на трибунах перед матчем ПСЖ - Дортмунд
Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги Новости футбола 06 мая 2024, 09:39 Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Больше новостей
Последние новости
Новости киберспорта Сегодня, 14:57 BLAST анонсировал серию турниров по Dota 2. Расписание Новости футбола Сегодня, 14:44 Определился первый финалист Лиги Конференций УЕФА Новости футбола Сегодня, 14:13 Директор Интера рассказал, как идут переговоры о новом контракте с ведущим игроком Новости бокса Сегодня, 13:50 "Тебя не ждет ничего кроме боли". Уайлдер оставил грозное послание будущему сопернику Новости велоспорта Сегодня, 13:42 Джиро д'Италия 2024: расписание и общий зачет Новости футбола Сегодня, 13:28 Стали известны составы на суперматч Реал Мадрид - Бавария Мюнхен Новости футбола Сегодня, 13:16 ВИДЕО. В сантиметрах от трагедии. Пьяный футболист врезался в АЗС Новости футбола Сегодня, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Сегодня, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Сегодня, 12:17 Челси достиг устного соглашения с восходящей бразильской звездой
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Хоккей Сегодня Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол Сегодня Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Исмаили – Эль Дахлея прогноз и ставки на матч 9.05.2024 года Футбол 09 мая 2024 Юнион Сент-Жиллуаз – Антверпен прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Смуха – ЗЕД прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Аль-Ухдуд – Аль-Наср прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Олимпиакос – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Байер Леверкузен – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года