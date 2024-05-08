Джиро д'Италия 2024: расписание и общий зачет

В субботу, 4 мая, начались ежегодные велогонки Джиро д'Италия, продолжаться они будут до 26 мая. В общем, на Джиро запланирован 21 этап соревнований.

Общая протяженность маршрута составит 3400,8 километра. В соревнованиях принимают участие 22 команды. По маршруту велогонщиков ждет две индивидуальные гонки с раздельным стартом, три сектора "белых дорог" (гравийных), четыре этапа протяженностью 200 км и более, а также четыре среднегорных этапа, семь горных этапов и восемь спринтерских этапов.

В этом году на Джиро 44 вершины, которым присвоены категории, среди них - знаменитая Чима Коппи и 11 гор первой категории.

Расписание 21 этапа Джиро д'Италия 2024

4 мая, суббота: 1-й этап. Венария Реале - Турин (140 км). Бугристый

5 мая, воскресенье: 2-й этап. Сан-Франческо-аль-Кампо - Святилище Оропа (161 км). Холмистый

6 мая, понедельник: 3-й этап. Новара - Фоссано (166 км). Равнинный

7 мая, вторник: 4-й этап. Акви-Терме - Андора (190 км). Равнинный

8 мая, среда: 5-й этап. Генуя - Лукка (178 км). Холмистый

9 мая, четверг: 6-й этап. Виареджо - Раполано-Терме (180 км). Холмистый

10 мая, пятница: 7-й этап. Фолиньо - Перуджа (40,6 км). Индивидуальная гонка на время

11 мая, суббота: 8-й этап. Сполето - Прати-ди-Тиво (152 км). Горный

12 мая, воскресенье: 9-й этап. Авеццано - Неаполь (214 км). Холмистый

13 мая, понедельник: День отдыха

14 мая, вторник: 10-й этап. Помпеи - Кузано-Мутри (142 км). Бугристый

15 мая, среда: 11-й этап. Фояно-ди-Валь-Форторе - Франкавилла-аль-Маре (207 км). Равнинный

16 мая, четверг: 12-й этап. Мартинсикуро - Фано (193 км). Холмистый

17 мая, пятница: 13-й этап. Риччоне - Ченто (179 км). Равнинный

18 мая, суббота: 14-й этап. Кастильоне-делле-Стивьере - Дезенцано-дель-Гарда (31,2 км). Индивидуальная гонка на время

19 мая, воскресенье: 15-й этап. Манерба-дель-Гарда - Ливиньо (Моттолино) (222 км). Горный

20 мая, понедельник: День отдыха

21 мая, вторник: 16-й этап. Ливиньо - Санта-Кристина-Вальгардена (Монте Пана) (202 км). Горный

22 мая, среда: 17-й этап. Сельва-ди-Валь-Гардена - Пассо-Брокон (159 км). Горный

23 мая, четверг: 18-й этап. Фьера-ди-Примьеро - Падуя (178 км). Равнинный

24 мая, пятница: 19-й этап. Мортельяно - Саппада (157 км). Холмистый

25 мая, суббота: 20-й этап. Альпаго - Бассано-дель-Граппа (184 км). Горный

26 мая, воскресенье: 21-й этап. Рим - Рим (125 км). Равнинный

На данный момент, после пяти этапов лидером генерального рейтинга является словенский велогонщик Тадей Погакар. На втором месте Даниэль Мартинез, а трио лидеров замыкает представитель Великобритании - Герайн Томас.

Генеральный рейтинг Джиро д'Италия 2024

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Джиро д'Италия - многодневная велогонка, которая считается одной из трех крупнейших, наряду с Тур де Франс и Вуэльтой. Проходит ежегодно по территории Италии в течение трех недель. Первые гонки состоялись в 1909 году. Помимо основных соревнований с 1988 года проводятся Джиро д'Италия для женщин и Джирино д'Италия для юниоров.