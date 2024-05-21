Пять Лиг Чемпионов и Чемпион Мира. Почему Тони Кроос легенда футбола?

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос объявил о том, что завершает карьеру после текущего сезона. Футболист заявил, что, как он и планировал, Реал Мадрид станет последним клубом в его карьере. А его заключительным турниром в карьере станет домашний для Германии Евро-2024.

Dailysports предлагает вам вспомнить, почему Тони Кроос является настоящей легендой футбола.

Hala Madrid y NADA mas! pic.twitter.com/6Fcm2EGWK1 — Toni Kroos (@ToniKroos) May 21, 2024

Бавария Мюнхен

Свою карьеру игрок начал в Баварии Мюнхен. За основную команду дебютировал в Бундеслиге в матче против Энерги в 2007 году, выйдя на замену вместо Зе Роберто на 72-й минуте матча Уже через три минуты после появления на поле Кроос отдал результативный пас на Мирослава Клозе, а на 89 минуте отдал второй голевой пас в матче. Бавария в том матче уверенно выиграла со счетом 5:0. В дебютном матче Кроосу было 17 лет 8 месяцев и 22 дня.

Тем не менее, 31 января 2009, года Кроос был арендован леверкузенским Байером, где дебютировал 28 февраля в матче против Ганновера. В Леверкузене игрок провел до конца сезона 2009-10. После Чемпионата Мира в ЮАР он вернулся в Баварию Мюнхен. Первым матчем в Бундеслиге после возвращения стала игра первого тура, в котором Бавария на Альянц Арене принимала Вольфсбург (2:1). Уже на 9-й минуте матча Кроос отметился голевым пасом на Томаса Мюллера.

В общем, в Баварии Мюнхен он провел семь лет. За этот период он выиграл Лигу Чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, трижды выиграл Бундеслигу и Кубок Германии и дважды становился обладателем Суперкубка своей страны. В общем, за эти годы в Баварии, Тони получил 11 титулов.

Реал

17 июля 2014 года на официальном сайте мадридского Реала было объявлено о переходе футболиста в клуб. По неофициальным данным сумма трансфера составляла 25-30 миллионов евро, а Кроос заключил шестилетний контракт с клубом на сумму 12 миллионов евро в год. Получил 8-й номер, который до этого принадлежал Кака.

Первый матч за "сливочных" Кроос провел 12 августа 2014 года, выйдя в стартовом составе на матч за Суперкубок УЕФА против Севильи (2:0). 25 августа отдал первую голевую передачу за новый клуб, ассистировав Кариму Бензема в матче с Кордобой. 8 ноября забил первый гол за Реал, поразив ворота Райо Вальекано после передачи Криштиану Роналду.

За всю свою карьеру в Реал Мардире Тони Кроос выиграл невероятное количество трофеев и демонстрирует невероятно сильный футбол. С момента перехода в мадридский Реал в 2014 году Кроос ни разу не опускал планку ниже 92% точности паса в чемпионате Испании. Его статистика впечатляет:

92% (2014/15);

94% (2015/16);

92% (2016/17);

93% (2017/18);

93% (2018/19);

94% (2019/20);

94% (2020/21);

95% (2021/22);

95% (2022/23);

95% (2023/24).

За десять лет в стане Сливочных Кроос выиграл 22 титула. Серд которых, четыре Лиги Чемпионов УЕФА, четыре Ла Лиги, четыре Суперкубка УЕФА, пять Клубных чемпионатов мира, один Кубок Короля и четыре Суперкубка.

Германия

Первым международным турниром в карьере Крооса стал чемпионат мира в ЮАР в 2010 году, однако он на нем не был основным игроком сборной. Появлялся на поле еще трижды в матчах плей-офф с Аргентиной и Испанией, а также в победном матче за 3-е место со сборной Уругвая. Не был Кроос основным игроком сборной и на Евро-2012, однако появлялся на поле во всех матчах группового этапа, выходя на замены в заключительные десятиминутки. В полуфинальном матче со сборной Италии провел на поле весь матч.

Читайте также: Трагедия в мире автоспорта. Десять лет страшной травме Михаэля Шумахера

На победный для сборной Германии бразильский чемпионат мира Кроос отправился как игрок стартового состава и провел на поле все семь матчей без замен. По итогам турнира Крооса занесли в символическую сборную чемпионата.

После этого он поехал еще на три больших форума: Евро-16 и 20 и Чемпионат Мира 2018. На Чемпионате Европы 2020, матч 1/8 финала - стал для Крооса последним в составе национальной команды. Через несколько дней футболист объявил о завершении карьеры в сборной.

Ce bijou de Toni Kroos durant la Coupe du monde 2018. 🤩💫 pic.twitter.com/gPsZ5zCOM0 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 21, 2024

Тем не менее, 22 февраля 2024 года заявил о возвращении в сборную Германии накануне домашнего чемпионата Европы 2024 года. Именно этот турнир и станет для легендарного немецкого полузащитника последним в карьере футболиста.