Игроки Челси недовольны увольнением главного тренера

Футболисты Челси были удивлены и не хотели, чтобы руководство лондонского клуба увольняло Почеттино.

По информации от Бена Джейкобса, игроки Синих против такого решения, они хотели и дальше продолжать сотрудничество с аргентинским специалистом. Увольнение стало для футболистов настоящим сюрпризом.

Главный тренер Маурисио Почеттино покинул Челси по соглашению сторон. Руководство и аргентинец провели встречу, после которой, стороны пришли к выводу, что лучше разорвать действующее соглашение. Лондонская команда будет искать молодого специалиста на должность главного тренера команды.

К слову, Челси принимал Борнмут в рамках последнего матча сезона на своем стадионе. Победа со счетом 2:1 гарантировала лондонской команде шестое место, а с ним и путевку в еврокубки на следующий сезон.

Томас Тухель уже точно покинул мюнхенскую Баварию, а вот на будущем немецкого специалиста ставится огромный знак вопроса. Немецкий специалист готов вернуться в Премьер-лигу. Он не против работать в Манчестер Юнайтед или Челси.