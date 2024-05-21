Мурсия – Валенсия прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 164,5 Коэф.: 1.6 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В испанском баскетбольном первенстве начались игры плей-офф, здесь 22 мая свою вторую встречу серии проведут Мурсия – Валенсия. Прогноз на матч упомянутых клубов подготовили эксперты Dailysports.

Мурсия

Регулярный чемпионат для Мурсии прошел хорошо, команда одержала 21 победу, потерпев 13 поражений, с таким результатом удалось занять пятую строчку. Соперник в плей-офф достался непростой, но клуб сумел обыграть в первой выездной встрече Валенсию со счетом 96:86.

Ключевым фактором в упомянутой успешной игре стал высокий процент попаданий с игры, 55,6%, против 39,2 % у соперника. Теперь предстоит домашняя встреча, где должно быть легче, но настрой соперника будет серьезным.

Мурсия в этом сезоне играла в баскетбольной Лиге Чемпионов, где стала третьей, уступив в полуфинале Уникахе.

Валенсия

Для Валенсии текущий сезон складывается тяжело, команда заняла только 13-ю строчку в Евролиге, поэтому осталась за бортом плей-офф. Лучше обстояли дела в испанском чемпионате, где в итоге удалось занять четвертое место. Команда проиграла первый матч в серии, из-за чего находится в шаге от вылета, так как тут играют до двух побед.

Теперь нужно обязательно обыгрывать уверенного в себе соперника в его же логове, только так можно продолжить серию. Валенсия способна показать баскетбол высокого уровня, однако сейчас команде не хватает стабильности.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Обе очные встречи команд в регулярном чемпионате были напряженными, Валенсия выиграла в гостях 85:77 в овертайме, а потом и дома 83:82. А вот в плей-офф уже ведет Мурсия – 1:0.

Если учитывать все турниры, Валенсия проиграла 9 из 10 последних встреч.

У Мурсии 13 побед в последних 14 встречах на своем паркете.

Мурсия – Валенсия Прогноз

В данном противостоянии сложно выделить фаворита, небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, хотя битва может закончиться с любым исходом. Ожидаем напряженного матча, в котором соперники способны порадовать результативным баскетболом. Ставим на тотал больше 164,5 очков.

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