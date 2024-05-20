EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Клара Бюрель – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Клара Бюрель – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Клара Бюрель - Элина Свитолина прогноз Фото: https://suspilne.media/ Автор - Jimmie48
Клара Бюрель Клара Бюрель
Internationaux de Strasbourg 2024 Сегодня, 08:00 Клара Бюрель - Элина Свитолина
Страсбург, Strasbourg's Tennis Club
Элина Свитолина Элина Свитолина
Прогноз на матч Тотал больше 19,5
Коэф.: 1.75
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку

Теннисный сезон в разгаре, сейчас одновременно проходят много турниров, в том числе и Страсбурге, где 21 мая свою встречу во втором круге проведут Клара Бюрель – Элина Свитолина. Прогноз на матч упомянутых спортсменок подготовили эксперты Dailysports.

Клара Бюрель

Молодую француженку можно считать типичным середняком мирового тенниса, который не выделялся громкими результатами. В мировом рейтинге Бюрель занимает 43-ю строчку, ей 23 года.

Спортсменка начала турнир в Страсбурге с победы над опытной и известной чешкой Каролиной Плишковой – 7:5, 0:6, 6:1. Если взять весь 2024-й год, Бюрель никогда не выигрывала больше двух встреч подряд, поэтому и не заходила далеко на турнирах. Теперь ей придется сыграть против сильной соперницы, которую она раньше не обыгрывала.

Элина Свитолина

Украинская спортсменка еще пытается показывать теннис высокого уровня, хотя со стабильностью есть проблемы. Свитолина начала год с финала в Окленде, где она в борьбе уступила Гауфф, после этого значимых результатов не было.

Теннисистка решительно настроена, ведь она действующий победитель турнира, поэтому постарается защитить свой титул. В этом году Свитолиной исполнится 30 лет, в мировом рейтинге она занимает солидную 17-ю строчку. Не было проблем в первом круге, где украинка обыграла француженку Диан Парри – 6:3, 6:4.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперницы играли между собой дважды, в том числе в прошлом году здесь в Страсбурге, в обеих встречах сильнее была украинская спортменка.
  • В этом году Бюрель одержала 13 побед в 25 матчах.
  • Свитолина провела 24 встречи, в которых одержала 15 побед.

Клара Бюрель – Элина Свитолина Прогноз

В данном противостоянии букмекеры обоснованно отдают преимущество украинской спортсменке, хотя Бюрель точно способна оказать достойное сопротивление. Свитолина действительно выглядит более предпочтительно, однако, мы ждем затяжного матча, поэтому ставим на тотал больше 19,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 19,5
Коэф.: 1.75
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Клеб де Фут Монреаль - Forge FC прогноз Чемпионшип Канада Сегодня, 19:30 Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Клеб де Фут Монреаль Коэф.: 1.74 Forge FC Рекомендуем Мелбет
Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз прогноз НХЛ Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Нью-Йорк Рейнджерс Коэф.: 1.86 Флорида Пантерз Сделать ставку БетВиннер
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Миннесота Тимбервулвз Коэф.: 1.86 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Павел Котов - Александр Бублик прогноз АТР Лион 23 мая 2024, 06:00 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Павел Котов Коэф.: 1.6 Александр Бублик Рекомендуем Мелбет
Канада - Словакия прогноз Чемпионат Мира 23 мая 2024, 09:20 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Канада Коэф.: 1.81 Словакия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года