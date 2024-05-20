Клара Бюрель – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 19,5 Коэф.: 1.75 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Теннисный сезон в разгаре, сейчас одновременно проходят много турниров, в том числе и Страсбурге, где 21 мая свою встречу во втором круге проведут Клара Бюрель – Элина Свитолина. Прогноз на матч упомянутых спортсменок подготовили эксперты Dailysports.

Клара Бюрель

Молодую француженку можно считать типичным середняком мирового тенниса, который не выделялся громкими результатами. В мировом рейтинге Бюрель занимает 43-ю строчку, ей 23 года.

Спортсменка начала турнир в Страсбурге с победы над опытной и известной чешкой Каролиной Плишковой – 7:5, 0:6, 6:1. Если взять весь 2024-й год, Бюрель никогда не выигрывала больше двух встреч подряд, поэтому и не заходила далеко на турнирах. Теперь ей придется сыграть против сильной соперницы, которую она раньше не обыгрывала.

Элина Свитолина

Украинская спортсменка еще пытается показывать теннис высокого уровня, хотя со стабильностью есть проблемы. Свитолина начала год с финала в Окленде, где она в борьбе уступила Гауфф, после этого значимых результатов не было.

Теннисистка решительно настроена, ведь она действующий победитель турнира, поэтому постарается защитить свой титул. В этом году Свитолиной исполнится 30 лет, в мировом рейтинге она занимает солидную 17-ю строчку. Не было проблем в первом круге, где украинка обыграла француженку Диан Парри – 6:3, 6:4.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперницы играли между собой дважды, в том числе в прошлом году здесь в Страсбурге, в обеих встречах сильнее была украинская спортменка.

В этом году Бюрель одержала 13 побед в 25 матчах.

Свитолина провела 24 встречи, в которых одержала 15 побед.

Клара Бюрель – Элина Свитолина Прогноз

В данном противостоянии букмекеры обоснованно отдают преимущество украинской спортсменке, хотя Бюрель точно способна оказать достойное сопротивление. Свитолина действительно выглядит более предпочтительно, однако, мы ждем затяжного матча, поэтому ставим на тотал больше 19,5 голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram