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Виктория Пльзень – Спарта Прага прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Виктория Пльзень - Спарта Прага прогноз sport.plzen.cz
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Кубок Чехии Сегодня, 12:00 Виктория Пльзень - Спарта Прага
Завершен
1 : 2
Чехия,
Спарта Прага Спарта Прага
Tomas Chory
87’
79’ (АГ)
Sampson Dweh
90’
Veljko Birmancevic
Обзор Детали матча H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.66
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В среду, 22 мая, мы узнаем имя обладателя Кубка Чехии сезона-2023/24. В решающем матче, который пройдет в Пльзени, местная Виктория сыграет против Спарты Прага. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports

Виктория Пльзень

За тур до финиша Первой лиги Чехии Виктория Пльзень уже гарантировала себе третье место. Шестикратные чемпионы Чехии набрали 69 очков и уже не смогут подняться выше или опуститься ниже.

В двух предыдущих матчах Виктория набрала лишь 1 очко – ничья 1:1 против Баника Острава и разгромное поражение от Славии Прага 0:3. Однако перед этим была серия из 4 побед подряд.

В полуфинале Кубка Чехии Славия разгромила Злин (3:0), а в предыдущих раундах прошла Яблонец (3:0) и Сигму Оломоуц (3:1).

Спарта Прага

Спарта – чемпион Чехии-2023/24. Один из самых титулованных клубов Чехии выиграл этот титул уже второй раз кряду. Так что в заключительном туре Спарта будет играть без турнирной мотивации.

В предыдущем туре Спарта на выезде разгромила Младу Болеслав. В целом “красные” подходят к этому матчу с впечатляющей серией из 10 матчей без поражений, 8 из которых она выиграла.

В полуфинале Кубка Чехии Спарта выбила сенсационного представителя второго дивизиона Опаву (2:0), а до этого в овертайме прошла Славию Прага (3:2) и переиграла Богемианс 1905 (2:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Спарта выигрывала Кубок Чехии 6 раз. Последний титул был в 2020 году.
  • Виктория Пльзень выигрывала этот трофей лишь 1 раз – в сезоне-2009/10.
  • В текущем сезоне Виктория Пльзень разгромила Спарту в Первой лиге со счетом 4:0.
  • Еще одна игра между этими командами состоится в последнем туре сезона.

Прогноз на матч Виктория Пльзень – Спарта Прага

Обе команды обладают достаточно сильными атакующими линиями и много забивают в последних матчах. Моя ставка – забьют обе.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.66
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