Легендарный Клаудио Раньери принял решение завершить тренерскую карьеру
Легендарный Клаудио Раньери принял решение завершить карьеру тренера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Последним местом работы 72-летнего специалиста был Кальяри, который тренер спас от вылета из Серии А в этом сезоне.
Раньери возглавил Кальяри в январе 2023 года, заключив соглашение до лета 2025-го. За свою карьеру итальянский тренер возглавлял ряд известных клубов, среди которых Наполи, Фиорентина, Атлетико, Валенсия, Челси, Ювентус, Рома, Интер, Монако, Лестер, Сампдория и другие.
Самой яркой страницей тренерской карьеры Раньери является сенсационное чемпионство Англии с Лестером в 2015 году.
Ранее сообщалось, что тренер пока не определился со своим будущим. Он планировал объявить о завершении тренерской карьеры в конце сезона, однако президент Кальяри Томаззо Джулини пытался убедить Клаудио изменить решение.