Легендарный Клаудио Раньери принял решение завершить тренерскую карьеру

Легендарный Клаудио Раньери принял решение завершить карьеру тренера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Последним местом работы 72-летнего специалиста был Кальяри, который тренер спас от вылета из Серии А в этом сезоне.

🚨🇮🇹 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Claudio Ranieri is RETIRING from football management! 👋



As a result, he's leaving his job at Serie A side Cagliari, reports @DiMarzio. pic.twitter.com/XgxXt3LgCe — EuroFoot (@eurofootcom) May 21, 2024

Раньери возглавил Кальяри в январе 2023 года, заключив соглашение до лета 2025-го. За свою карьеру итальянский тренер возглавлял ряд известных клубов, среди которых Наполи, Фиорентина, Атлетико, Валенсия, Челси, Ювентус, Рома, Интер, Монако, Лестер, Сампдория и другие.

Самой яркой страницей тренерской карьеры Раньери является сенсационное чемпионство Англии с Лестером в 2015 году.

Ранее сообщалось, что тренер пока не определился со своим будущим. Он планировал объявить о завершении тренерской карьеры в конце сезона, однако президент Кальяри Томаззо Джулини пытался убедить Клаудио изменить решение.