Звезда Манчестер Юнайтед отреагировал на не вызов в сборную Англии на чемпионат Европы

"Желаю Гарету Саутгейту и ребятам добиться успеха на предстоящем турнире", – написал Рэшфорд в соцсетях.

В предварительный состав “трех львов” Гарет Саутгейт включил 33 футболиста. В заявку не попали такие игроки как: Маркус Рашфорд, Бен Чилвелл, Рис Джеймс, Джордан Хендерсон, Калвин Филлипс, Ник Поуп, Рахим Стерлинг, Джейдон Санчо, Леви Колвилл.

Сборная Англии на форуме стартует в одной группе с Данией, Сербией и Словенией.