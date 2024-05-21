EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы ФК Лос-Анджелес – Лаудон прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

ФК Лос-Анджелес – Лаудон прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Лос-Анджелес - Loudoun United прогноз Фото: lafc.com / Автор неизвестен
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Открытый кубок США Вчера, 22:30 Лос-Анджелес - Loudoun United
Завершен
3 : 0
США,
Loudoun United Loudoun United
Тимоти Тиллман
8’
Кристиан Оливера
52’
Tomas Angel
61’
Обзор Детали матча Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.0
Коэф.: 1.63
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Один из поединков 1/8 финала Открытого Кубка США будет сыгран в среду в Лос-Анджелесе, где на арене "BMO Stadium" местный ФК Лос-Анджелес примет Лаудун. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

ФК Лос-Анджелес

Команда Стива Черандоло ведёт борьбу за прямую путёвку в плей-офф МЛС. На текущий момент ФК Лос-Анджелес занимает пятое место в турнирной таблице МЛС. В активе команды после 13-ти поединков 21 набранное очко. От лидера Западной Конференции Реал Солт Лейк клуб из Лос-Анджелеса отделяет семь очков.

В последнем туре ФК Лос-Анджелес проводил выездной матч против Сент-Луис Сити и оформил победу со счётом 2:0. В общей сложности в последних четырёх турах подопечные Стива Черандоло оформили три победы при одном поражении. На предыдущей стадии Открытого Кубка США команда обыграла на выезде Лас-Вегас Лайтс со счётом 3:1.

Лаудун

Команда Райна Мартина проводит очень непростой сезон и ведёт борьбу за попадание в раунд плей-офф USL Чемпионшипа. Из-за ряда неудачных поединков Лаудон Юнайтед свалился на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной Конференции и опережает Северную Каролину лишь по дополнительным показателям.

В последнем туре в рамках USL Чемпионшипа Лаудон в родных стенах принимал Монтерей-Бей и разгромил соперника, отправив в его ворота три безответных мяча. Перед этим выграть команда Райна Мартина не могла в пяти турах кряду, уступив на данном отрезке сразу в четырёх встречах. На предыдущей стадии Открытого Кубка США Лаундон на выезде обыграл ОК Блюз со счётом 2:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды не играли между собой
  • Только в одном матче из пяти последних с участием Лаудона забивали обе команды
  • В 4-х матчах из пяти последних с участием ФК Лос-Анджелес сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

ФК Лос-Анджелес – Лаудон прогноз

Очевидно, что Лос-Анджелес фаворит в этой паре и букмекеры на домашнюю победу фаворита дают очень скромный коэффициент 1.29. Считаем, что команда Стива Черандоло не будет играть с судьбой и решит все вопросы в первом поединке. Наша ставка «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.63.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3.0
Коэф.: 1.63
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Клеб де Фут Монреаль - Forge FC прогноз Чемпионшип Канада Сегодня, 19:30 Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Клеб де Фут Монреаль Коэф.: 1.74 Forge FC Рекомендуем Мелбет
Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз прогноз НХЛ Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Нью-Йорк Рейнджерс Коэф.: 1.86 Флорида Пантерз Сделать ставку БетВиннер
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Миннесота Тимбервулвз Коэф.: 1.86 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Павел Котов - Александр Бублик прогноз АТР Лион 23 мая 2024, 06:00 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Павел Котов Коэф.: 1.6 Александр Бублик Рекомендуем Мелбет
Канада - Словакия прогноз Чемпионат Мира 23 мая 2024, 09:20 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Канада Коэф.: 1.81 Словакия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года