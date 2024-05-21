ФК Лос-Анджелес – Лаудон прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3.0 Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 1/8 финала Открытого Кубка США будет сыгран в среду в Лос-Анджелесе, где на арене "BMO Stadium" местный ФК Лос-Анджелес примет Лаудун. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

ФК Лос-Анджелес

Команда Стива Черандоло ведёт борьбу за прямую путёвку в плей-офф МЛС. На текущий момент ФК Лос-Анджелес занимает пятое место в турнирной таблице МЛС. В активе команды после 13-ти поединков 21 набранное очко. От лидера Западной Конференции Реал Солт Лейк клуб из Лос-Анджелеса отделяет семь очков.

В последнем туре ФК Лос-Анджелес проводил выездной матч против Сент-Луис Сити и оформил победу со счётом 2:0. В общей сложности в последних четырёх турах подопечные Стива Черандоло оформили три победы при одном поражении. На предыдущей стадии Открытого Кубка США команда обыграла на выезде Лас-Вегас Лайтс со счётом 3:1.

Лаудун

Команда Райна Мартина проводит очень непростой сезон и ведёт борьбу за попадание в раунд плей-офф USL Чемпионшипа. Из-за ряда неудачных поединков Лаудон Юнайтед свалился на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной Конференции и опережает Северную Каролину лишь по дополнительным показателям.

В последнем туре в рамках USL Чемпионшипа Лаудон в родных стенах принимал Монтерей-Бей и разгромил соперника, отправив в его ворота три безответных мяча. Перед этим выграть команда Райна Мартина не могла в пяти турах кряду, уступив на данном отрезке сразу в четырёх встречах. На предыдущей стадии Открытого Кубка США Лаундон на выезде обыграл ОК Блюз со счётом 2:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не играли между собой

Только в одном матче из пяти последних с участием Лаудона забивали обе команды

В 4-х матчах из пяти последних с участием ФК Лос-Анджелес сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

ФК Лос-Анджелес – Лаудон прогноз

Очевидно, что Лос-Анджелес фаворит в этой паре и букмекеры на домашнюю победу фаворита дают очень скромный коэффициент 1.29. Считаем, что команда Стива Черандоло не будет играть с судьбой и решит все вопросы в первом поединке. Наша ставка «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.63.

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