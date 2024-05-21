Уайлдер рассчитывает провести четвертый бой против Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) рассчитывает провести четвертый бой против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).
"После боя с Чжилеем все мои двери снова открываются, все двери открываются. Я все еще борюсь за титулы. После этого все двери открываются.
Я очень хочу, чтобы Тайсон Фьюри заплатил. Я не думаю, что это разделение закончилось. Я вижу наш четвертый бой. Я вижу, что его создатели готовят четвертый бой.
В Саудовской Аравии есть источник и сила, чтобы все это осуществить", - сказал Уайлдер.
Уайлдер и Фьюри провели трилогию между собой. Один поединок завершился вничью, две победы в активе “Цыганского короля”.
“Бронзовый бомбардировщик” собирается вернуться на ринг против Чжилея Чжана, который пройдет 1 июня в Эр-Рияде в рамках турнира Queensberry-Matchroom 5 на 5. Напомним, что главным боем этого турнира станет встреча Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа.