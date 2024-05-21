Ральф Рангник объяснил, почему решил отказать Баварии Мюнхен

Экс-претендент на должность главного тренера Баварии Ральф Рангник объяснил, почему отказал мюнхенскому клубу.

"Это было непростое решение и непростое время. Мы вложили много времени и энергии в эту задачу [с Австрией] в течение двух лет и работали, чтобы достичь этой позиции. Я не хочу ставить это под угрозу ни при каких обстоятельствах.

Было бы практически невозможно выполнить обе [работы] в течение двух с половиной месяцев. Я доверился своей интуиции, прислушался к своему сердцу и решил остаться здесь. Уверен, что это правильное решение", цитирует специалиста Bayern & Germany.