Ральф Рангник объяснил, почему решил отказать Баварии Мюнхен
Экс-претендент на должность главного тренера Баварии Ральф Рангник объяснил, почему отказал мюнхенскому клубу.
"Это было непростое решение и непростое время. Мы вложили много времени и энергии в эту задачу [с Австрией] в течение двух лет и работали, чтобы достичь этой позиции. Я не хочу ставить это под угрозу ни при каких обстоятельствах.
Было бы практически невозможно выполнить обе [работы] в течение двух с половиной месяцев. Я доверился своей интуиции, прислушался к своему сердцу и решил остаться здесь. Уверен, что это правильное решение", цитирует специалиста Bayern & Germany.
Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Томасом Тухелем, но и эти переговоры провалились.
Как сообщалось ранее, еще одним кандидатом стал главный тренер Брентфорда Томас Франк. Бавария высоко ценит ту работу, которую Франк проделал в скромном английском клубе.