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Главная Прогнозы Даниэль Коллинз – Катерина Синякова прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Даниэль Коллинз – Катерина Синякова прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Даниэль Коллинз - Катерина Синякова прогноз Фото: https://lastwordonsports.com/ Автор неизвестен
Даниэль Коллинз Даниэль Коллинз
Internationaux de Strasbourg 2024 Сегодня, 11:30 Даниэль Коллинз - Катерина Синякова
Strasbourg , Strasbourg's Tennis Club
Катерина Синякова Катерина Синякова
Прогноз на матч П1(-3)
Коэф.: 1.65
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В эти дни проходит неплохой женский турнир по теннису в Страсбурге, здесь 22 мая свою встречу проведут Даниэль Коллинз – Катерина Синякова. Прогноз на матч упомянутых спортсменок составлен экспертамиDailysports.

Даниэль Коллинз

Американская теннисистка проводит один из лучших сезонов в карьере, она сенсационно выиграла престижный турнир в Майами, а потом еще и в Чарльстоне. Хорошо Коллинз играла в Мадриде и Риме, в первом случае она дошла до 1/8 финала, а во втором до полуфинала, на обоих турнирах она уступала второй ракетке мира Арине Соболенко.

Коллинз сумел осуществить значительный скачок в рейтинге, теперь она занимает 12-ю строчку. Американке 30 лет, она явно на кураже и способна добиваться высоких результатов.

Катерина Синякова

Чешская теннисистка хорошо знакома любителям тенниса, ее можно относить к числу крепких середняков. Значимых успехов Синякова добилась в парном разряде, где была первой ракеткой мира, а также выиграла 7 шлемов. Сейчас спортсменка занимает 34-ю строчку в мировом рейтинге, если говорить об одиночном разряде.

Чешка в этом году выиграла один турнир, но это был челленджер невысокого уровня, там теннисистка была второй сеяной. В Страсбурге Синякова сумела стартовать с победу над крепкой Юлией Путинцевой – 6:0, 7:5, сложным выдался второй сет, в котором все-таки удалось дожать соперницу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперницы пересекались трижды, счет 2:1 в пользу американки, последняя встреча состоялась в этом году, в Дохе, тогда Коллинз выиграла 6:4, 6:3.
  • Коллинз уже провела 41 матч, в 32 случаях она одержала победу.
  • Синякова выиграла 17 из 28 встреч.

Даниэль Коллинз – Катерина Синякова Прогноз

В такой паре Коллинз котируется фаворитом, с этим мы согласны, ведь американка в отличной форме. Синякова опытная спортсменка, она точно способна навязать борьбу, хоть и не выглядит впечатляюще. Перспективной здесь считаем ставку на победу Коллинз с форой -3 гейма.

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Прогноз на матч П1(-3)
Коэф.: 1.65
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