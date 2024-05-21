EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Новак Джокович – Янник Ханфманн прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Новак Джокович – Янник Ханфманн прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Новак Джокович - Янник Ханфманн прогноз Фото: https://www.eurosport.es/ Автор неизвестен
Новак Джокович Новак Джокович
Geneva Open 2024 Сегодня, 12:00 Новак Джокович - Янник Ханфманн
Женева, Tennis Club de Genève
Янник Ханфманн Янник Ханфманн
Прогноз на матч П1(-5,5)
Коэф.: 1.85
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

22 мая будет много тенниса, в том числе свой матч на турнире в Женеве проведут Новак Джокович – Янник Ханфманн. ЭкспертыDailysports подготовили свой прогноз на данное противостояние.

Новак Джокович

Текущий сезон для «Ноле» складывается плохо, его лучшими результатами были полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии и Монте-Карло, как для первой ракетки мира очень скромно. Как раз в день матча, 22 мая Джоковичу исполняется 37 лет, а это уже почтенный возраст для теннисиста.

Сейчас идет активная подготовка кRolandGarros, хотя есть большие сомнения на счет того, что спортсмен сможет выиграть этот мэйджор. Какие-то случайные поражения становятся нормой, хотя при этом он умудряется оставаться на вершине мирового рейтинга, а молодежь поджимает.

Янник Ханфманн

Немецкому теннисисту 32 года, его карьера не была яркой, выиграл несколько челленджеров, не более того. В мировом рейтинге сейчас он занимает 85-ю строчку, что тоже можно считать неплохим результатом. Если посмотреть статистику спортсмена, он очень хорошо раньше играл на грунте, в этом году Ханфманн провел 18 матчей на этом покрытии, выиграв всего 8.

Этот турнир немец начал с победы над еще одной легендой Энди Марреем – 7:5, 6:2, хотя британец уже давно не на топ-уровне. Оказать сопротивление первой ракетки мира будет сложно, но просто сыграть против Джоковича уже немалого стоит.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее теннисисты никогда между собой не играли.
  • Джокович выиграл 12 матчей из 17 в текущем сезоне.
  • Ханфманн провел 28 матчей, из них 16 проиграл.

Новак Джокович – Янник Ханфманн Прогноз

Нас ожидает битва легенды против обычного середняка, по этой причине букмекеры не сомневаются в победе Джоковича. В таком матче серб действительно должен доминировать, и побеждать быстро. Ставка на успех первой ракетки мира с форой -5,5 геймов выглядит логично.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П1(-5,5)
Коэф.: 1.85
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Клеб де Фут Монреаль - Forge FC прогноз Чемпионшип Канада Сегодня, 19:30 Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Клеб де Фут Монреаль Коэф.: 1.74 Forge FC Рекомендуем Мелбет
Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз прогноз НХЛ Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Нью-Йорк Рейнджерс Коэф.: 1.86 Флорида Пантерз Сделать ставку БетВиннер
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Миннесота Тимбервулвз Коэф.: 1.86 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Павел Котов - Александр Бублик прогноз АТР Лион 23 мая 2024, 06:00 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Павел Котов Коэф.: 1.6 Александр Бублик Рекомендуем Мелбет
Канада - Словакия прогноз Чемпионат Мира 23 мая 2024, 09:20 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Канада Коэф.: 1.81 Словакия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года