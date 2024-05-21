Новак Джокович – Янник Ханфманн прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-5,5) Коэф.: 1.85 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

22 мая будет много тенниса, в том числе свой матч на турнире в Женеве проведут Новак Джокович – Янник Ханфманн. ЭкспертыDailysports подготовили свой прогноз на данное противостояние.

Новак Джокович

Текущий сезон для «Ноле» складывается плохо, его лучшими результатами были полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии и Монте-Карло, как для первой ракетки мира очень скромно. Как раз в день матча, 22 мая Джоковичу исполняется 37 лет, а это уже почтенный возраст для теннисиста.

Сейчас идет активная подготовка кRolandGarros, хотя есть большие сомнения на счет того, что спортсмен сможет выиграть этот мэйджор. Какие-то случайные поражения становятся нормой, хотя при этом он умудряется оставаться на вершине мирового рейтинга, а молодежь поджимает.

Янник Ханфманн

Немецкому теннисисту 32 года, его карьера не была яркой, выиграл несколько челленджеров, не более того. В мировом рейтинге сейчас он занимает 85-ю строчку, что тоже можно считать неплохим результатом. Если посмотреть статистику спортсмена, он очень хорошо раньше играл на грунте, в этом году Ханфманн провел 18 матчей на этом покрытии, выиграв всего 8.

Этот турнир немец начал с победы над еще одной легендой Энди Марреем – 7:5, 6:2, хотя британец уже давно не на топ-уровне. Оказать сопротивление первой ракетки мира будет сложно, но просто сыграть против Джоковича уже немалого стоит.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее теннисисты никогда между собой не играли.

Джокович выиграл 12 матчей из 17 в текущем сезоне.

Ханфманн провел 28 матчей, из них 16 проиграл.

Новак Джокович – Янник Ханфманн Прогноз

Нас ожидает битва легенды против обычного середняка, по этой причине букмекеры не сомневаются в победе Джоковича. В таком матче серб действительно должен доминировать, и побеждать быстро. Ставка на успех первой ракетки мира с форой -5,5 геймов выглядит логично.

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