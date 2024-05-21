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Восходящая звезда сборной Нидерландов примет решение о своем будущем до чемпионата Европы

Новости футбола Вчера, 15:10
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Восходящая звезда сборной Нидерландов примет решение о своем будущем до чемпионата Европы Фото: x.com/FabrizioRomano

Атакующий хавбек Хави Симонс, который нынешний сезон проводит на правах аренды в немецком РБ Лейпциг, примет решение о своем будущем до начала чемпионата Европы, сообщает Фабрицио Романо.

Пари Сен-Жермен не хочет продавать его этим летом. Речь идет о том, чтобы остаться в ПСЖ или (скорее всего) взять новую аренду до 2025 года.

Ранее Романо сообщал, что Симонс может продолжить выступления в РБ Лейпциг на правах аренды и именно такой вариант является приоритетным для ПСЖ. Полузащитника временно также могут отдать в Барселону, так как Хави тоже заинтересован в нём.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Симонса за сумму, начиная от 100 миллионов евро.

В 42 матчах за РБ Лейпциг в текущем сезоне на счету Хави Симонса 9 голов и 15 ассистов. В минувшем сезоне Хави Симонс выступал на правах аренды за ПСВ.

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