Тиквеш – Воска Спорт прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года
В среду вечером в Скопье на "National Arena Toshe Proeski" состоится финальный матч Кубка Македонии. В решающем противостоянии сойдутся Тиквеш и Воска Спорт. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.
Тиквеш
"Лозари" финишировали только на четвёртой строчке в Первой Лиге Македонии, набрав в 33-х поединках 44 очка. От дуэта лидеров Тиквеш отстал на целых 20-ть баллов. В пяти крайних поединках чемпионата команда Георгия Мойсова оформила только одну победу, уступив в двух случаях при двух ничейных исходах.
По пути к финальному матчу Кубка Македонии "лозари" прошли таких соперников как Арсими (2:1 в выездном матче), Пелистер (1:0 на выезде), Брера Струмиця (2:1 после серии пенальти) и Шкупи в полуфинале (0:0 в обоих матчах и победа в серии 11-метровых). Отметим, что ранее Тиквеш Кубок Македонии не выигрывал. Лучшим результатом команды до текущего сезона был выход в полуфинал в 2011 году.
Воска Спорт
Футбольный клуб Воска Спорт был основан в 2019 году и лишь после победы в прошлом сезоне во Второй Лиге Македонии пробился в элиту местного футбола. Не без проблем, однако команде Сргяна Захариевски удалось закрепиться в Первой Лиге. Команда финишировала на 9-м месте, опередив команды из зоны вылета на пять очков.
Стоит отметить, что Воска Спорт очень уверенно провела концовку сезона, что и послужило в пользу сохранения прописки в элите. Так, команда не проиграла в шести последних поединках чемпионата, оформив на данном отрезке четыре победы. В Кубке подопечные Захариевски прошли таких соперников как Карбинци (10:0 на выезде), выбила будущего чемпиона Стругу в серии пенальти, на выезде со счётом 1:0 обыграла Брегальницу Шпит, а в полуфинале по сумме двух матчей была сильней Македонии ГП (2:0 дома и 1:2 на выезде).
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В текущем сезоне команды провели три матча, в одном из которых Тиквеш разгромил соперника на выезде со счётом 3:0
- В двух матчах из четырёх последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
- В двух последних встречах не сыграла ставка на «Обе забьют»
Тиквеш – Воска Спорт прогноз
Тиквеш считается небольшим фаворитом у букмекеров. На победу «лозари» дают коэффициент в районе 2.48. Для обоих команд это шанс пробиться в еврокубки, такчто стоит взять «Тотал больше 2.0» с коэффициентом 1.68.
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