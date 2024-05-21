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Тиквеш – Воска Спорт прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Тиквес Кавадарчи - Voska Sport прогноз Фото: ffm.mk / Автор неизвестен
Тиквес Кавадарчи Тиквес Кавадарчи
Кубок Северной Македонии Сегодня, 13:00 Тиквес Кавадарчи - Voska Sport
Завершен
2 : 1
Северная Македония,
Voska Sport
Kristijan Stojkovski
41’
Luan Silva
59’
77’
Nikola Sharkoski
Обзор Детали матча H2H Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,0
Коэф.: 1.68
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В среду вечером в Скопье на "National Arena Toshe Proeski" состоится финальный матч Кубка Македонии. В решающем противостоянии сойдутся Тиквеш и Воска Спорт. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Тиквеш

"Лозари" финишировали только на четвёртой строчке в Первой Лиге Македонии, набрав в 33-х поединках 44 очка. От дуэта лидеров Тиквеш отстал на целых 20-ть баллов. В пяти крайних поединках чемпионата команда Георгия Мойсова оформила только одну победу, уступив в двух случаях при двух ничейных исходах.

По пути к финальному матчу Кубка Македонии "лозари" прошли таких соперников как Арсими (2:1 в выездном матче), Пелистер (1:0 на выезде), Брера Струмиця (2:1 после серии пенальти) и Шкупи в полуфинале (0:0 в обоих матчах и победа в серии 11-метровых). Отметим, что ранее Тиквеш Кубок Македонии не выигрывал. Лучшим результатом команды до текущего сезона был выход в полуфинал в 2011 году.

Воска Спорт

Футбольный клуб Воска Спорт был основан в 2019 году и лишь после победы в прошлом сезоне во Второй Лиге Македонии пробился в элиту местного футбола. Не без проблем, однако команде Сргяна Захариевски удалось закрепиться в Первой Лиге. Команда финишировала на 9-м месте, опередив команды из зоны вылета на пять очков.

Стоит отметить, что Воска Спорт очень уверенно провела концовку сезона, что и послужило в пользу сохранения прописки в элите. Так, команда не проиграла в шести последних поединках чемпионата, оформив на данном отрезке четыре победы. В Кубке подопечные Захариевски прошли таких соперников как Карбинци (10:0 на выезде), выбила будущего чемпиона Стругу в серии пенальти, на выезде со счётом 1:0 обыграла Брегальницу Шпит, а в полуфинале по сумме двух матчей была сильней Македонии ГП (2:0 дома и 1:2 на выезде).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне команды провели три матча, в одном из которых Тиквеш разгромил соперника на выезде со счётом 3:0
  • В двух матчах из четырёх последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • В двух последних встречах не сыграла ставка на «Обе забьют»

Тиквеш – Воска Спорт прогноз

Тиквеш считается небольшим фаворитом у букмекеров. На победу «лозари» дают коэффициент в районе 2.48. Для обоих команд это шанс пробиться в еврокубки, такчто стоит взять «Тотал больше 2.0» с коэффициентом 1.68.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,0
Коэф.: 1.68
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