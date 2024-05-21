Риека – Динамо Загреб прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Динамо Загреб Коэф.: 2.46 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В среду, 22 мая, мы узнаем имя команды, которая станет обладателем Кубка Хорватии сезона-2023/24. Риека на своем стадионе в ответном матче сыграет против Динамо Загреб. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Первая игра в Загребе завершилась 0:0. Прогноз и ставки на матч этих двух команда подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Риека

За тур до финиша сезона Хорватской Национальной лиги Риека уже гарантировала себе второе место. Так что “белые” могут уже смело готовиться к квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

К финалу Кубка Хорватии Риека подходит в очень плохой форме. В 4 последних матчах чемпионата Риека потерпела 4 поражения, что сыграло ключевую роль в борьбе за чемпионство.

В полуфинале Кубка Хорватии Риека с трудом обыграла Локомотиву Загреб 1:0, а до этого с таким же счетом переиграла Рудеш.

Динамо Загреб

Сенсации не произошло. Динамо Загреб снова выиграло чемпионат Хорватии. 25-й раз в истории и седьмой раз подряд. За тур до финиша Динамо Загреб опережает Риеку на 10 очков.

В Хорватской Национальной Лиге “синие” выдали невероятную серию из 11 побед подряд. А последнее поражение было еще в январе от Локомотивы Загреб (0:1).

В Кубке Хорватии на пути Динамо к финалу стоял Хайдук, который оно обыграло 1:0 в полуфинале. В четвертьфинале была уверенная победа над ХНК Горица 4:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Динамо Загреб не может выиграть Кубок Хорватии с 2021 года. Всего оно выигрывало этот трофей 17 раз.

На счету Риеки 5 побед в Кубке Хорватии. Последняя была в 2020 году.

Последний раз Риека обыгрывала Динамо Загреб в 2021 году.

Прогноз на матч Риека – Динамо Загреб

Несмотря на ничью в домашнем матче, Динамо остается фаворитом финала. Ставлю на победу гостей.

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