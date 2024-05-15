Гран-при Эмилии-Романьи 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1

В этот уикенд пройдет еще один этап Гран-при Формулы-1 в сезоне 2024. На этот раз он состоится в Италии.

Гран-при Эмилии-Романьи - впервые прошел на Автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле в 2020 году, это была первая гонка Формулы-1 в Имоле с 2006 года. Изначально этот этап был предназначен как "разовый" этап. Однако, из-за длительного характера пандемии COVID-19 Гран-при Эмилии-Романьи вернулся в 2021 году, заменив перенесенный Гран-при Китая.

Перед началом сезона 2022 было решено провести три спринта на этой трассе. В следующем году Гран-при Эмилии-Романьи было отменено из-за внезапных наводнений в регионе. Это первое отмененное Гран-при после Гран-при Австралии 2020 года, которое было отменено из-за влияния пандемии COVID-19.

За время проведения Гран-при Эмилии-Романьи чемпионами становились два пилота - Льюис Хэмилтон в 2020 году и Макс Ферстапен в 2021 и 2022 годах.

Гран-при Эмилии-Романьи 2024: где и когда состоится?

В связи с тем, что в Эмилии-Романье состоятся не только гонки в классическом формате, но и практика, уикенд для гонщиков продлится три дня.

В пятницу, 17 мая, пройдут две практики. Первая начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени, а вторая в 17:00 CET.

В субботу, 18 мая, третья практика начнется в 12:30 СЕТ, а квалификация в 16:00 по центральноевропейскому времени.

В воскресенье, 19 мая, состоится гонка, которая должна начаться в 15:00 по центральноевропейскому времени.

Где смотреть Гран-при Эмилии-Романьи Формулы 1?

У каждой страны есть свой транслятор. Команда Dailysports подготовила для вас информацию, где можно будет увидеть пятый этап Ф1 в вашей стране ниже.