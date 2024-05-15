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Селтик снова выиграл Чемпионат Шотландии

Новости футбола Сегодня, 16:29
Ярослава Швец эксперт Dailysports Ярослава Швец
Селтик снова выиграл Чемпионат Шотландии Фото: celticfc.com / Автор неизвестен

Селтик из Глазго в двенадцатый раз за последние тринадцать лет стал чемпионом Шотландии. На этот раз “зелено-белые” это сделали за один тур до завершения чемпионата.

На данный момент Селтик опережает Рейнджерс на шесть очков, что не отыграть за один тур.

Удивительно, но с 2012 года Селтик не выиграл чемпионат только один раз, проиграв титул Рейнджерс в сезоне 2020/2021.

Для Селтика это 54-й титул в истории. Клуб отстает на один титул от Рейнджерс, у которого 55 побед в чемпионате.

Селтик остается единственным клубом Шотландского высшего дивизиона, который принял участие во всех сезонах турнира - 127.

Добавим, что благодаря победе с Премьершипе Селтик завоевал прямое место в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Рейнджерс будет стартовать с третьего квалификационного раунда.

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