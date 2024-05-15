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Хави отреагировал на слухи об уходе ключевого защитника из клуба

Новости футбола Сегодня, 16:12
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Хави отреагировал на слухи об уходе ключевого защитника из клуба Фото: David Ramos/Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес отреагировал на слухи вокруг возможного трансфера защитника Рональда Араухо.

“Я всегда разговариваю с Рони, и он знает, что я думаю. С моей стороны нет никаких сомнений в его будущем. Он знает, чего я хочу для его будущего, и он здесь счастлив”, - цитирует Хави Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Араухо летом может помочь “блаугране” решить финансовые вопросы, так как уругваец привлекает к себе внимание множества топовых клубов, которые уже начали борьбу за него.

Исходя из последних сообщений европейских СМИ, попытку заполучить игрока летом предпримет Челси.

Зимой Бавария предлагала за уругвайца 80 миллионов евро, но эта сумма не убедила Барселону отпустить игрока. Сейчас же такой чек вполне удовлетворит каталонский клуб. Также следит за центрбеком Манчестер Юнайтед.

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