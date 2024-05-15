EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Канада – Норвегия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Канада – Норвегия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Канада - Норвегия прогноз Фото: https://twitter.com/HockeyCanada
Канада Канада
Чемпионат Мира 16 мая 2024, 13:20 Канада - Норвегия
Прага, О2 Арена
Норвегия Норвегия
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Канада больше 4,5
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Канада сыграет на Чемпионате мира против Норвегии. Матч состоится в четверг, 16 мая, и начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту игру.

Канада

Кленовые - фаворит Чемпионата мира, сейчас они оправдывают эти ожидания. В первой игре Канада победила Великобританию со счетом 4:2, в следующей игре Кленовые разгромили Данию 5:1, а в третьей игре устроили настоящую феерию с Австрией. Вообще, не очень понятно, как Кленовые допустили подобное. Они побеждали после двух периоде со счетом 6:1, но в третьем периоде пропустили пять шайб и игра перешла в овертайм. Таварес принес победу Канаде на 15 секунде.

Несмотря на такое шоу, тренеры Кленовых явно не будут довольны такой игрой команды в третьем периоде. Далее их ждет день отдыха и игра против Норвегии. В трех матчах Кленовые набрали восемь очков и возглавляют первое место группы А.

Норвегия

Норвежцы уже провели четыре игры на турнире. Они единственная команда, кто провел столько матчей на Чемпионате мира. В первой игре Норвегия проиграла Швейцарии 2:5, на следующий день уступили Чехии 3:6. Далее норвежцев ждала еще одна игра против сильной сборной - они встретились с Финляндией и также проиграли 1:4. В четвертой игре Норвегия смогла "засушить" Данию со счетом 2:0. Благодаря этой победе, норвежцы поднялись на четвертое место, они имеют три очка и разницу заброшенных и пропущенных шайб 8:15.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В последней очной игре Канада проиграла Норвегии в серии буллитов 2:3.
  • Норвегия не выигрывает в основное время в семи из последних восьми матчей. Команда Канада одержала победу в основное время в пяти из последних семи матчей.

Канада – Норвегия прогноз

Очевидно, что сборная Канады лучше подготовится на этот матч, чтобы не пропустить такой ошибки, как в матче против Австрии. Кленовые точно одержат победу над Норвегией. Моя ставка - индивидуальный тотал Канады больше 4,5 с коэффициентом 1,65.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Канада больше 4,5
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз прогноз НБА Сегодня, 22:30 Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Денвер Наггетс Коэф.: 1.56 Миннесота Тимбервулвз Рекомендуем Мелбет
Елена Остапенко - Арина Соболенко прогноз WTA Рим 15 мая 2024, 05:00 Елена Остапенко — Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Елена Остапенко Коэф.: 1.59 Арина Соболенко Сделать ставку Мелбет
Эль-Дахлия - Эль Гунах прогноз Премьер-лига Египет 15 мая 2024, 09:00 Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Эль-Дахлия Коэф.: 1.65 Эль Гунах Сделать ставку Мелбет
Чехия - Дания прогноз Чемпионат мира 15 мая 2024, 09:20 Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Чехия Коэф.: 1.56 Дания Рекомендуем Мелбет
Германия - Латвия прогноз Чемпионат Мира 15 мая 2024, 09:20 Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Германия Коэф.: 1.69 Латвия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:26 Дубль Винисиуса помог Реал Мадриду разгромить Алавес Новости футбола Сегодня, 16:58 Один шаг до титула. Манчестер Сити побеждает Тоттенхэм и оставил Шпор без Лиги Чемпионов Новости хоккея Сегодня, 16:57 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости бокса Сегодня, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой Новости футбола Сегодня, 16:02 Легенда испанского топ-клуба открыт к переменам, несмотря на недавнее продление контракта Новости бокса Сегодня, 15:29 "Это еще одна мотивация, чтобы победить", - Усик о схватке его команды с командой Фьюри Новости футбола Сегодня, 15:08 Вратарь Манчестер Сити достиг юбилейной отметки в Премьер-лиге Новости баскетбола Сегодня, 15:01 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 14:47 Защитник Барселоны провел первую тренировку за 3,5 месяца после тяжелой травмы Новости тенниса Сегодня, 14:19 Определились все четвертьфинальные пары турнира ATP1000 в Риме
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Теннис 15 мая 2024 Елена Остапенко — Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Пирамидс – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Фарко – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Динамо Загреб – Риека прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Швейцария — Великобритания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Словакия – Польша прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года