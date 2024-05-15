Канада – Норвегия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Канада больше 4,5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Канада сыграет на Чемпионате мира против Норвегии. Матч состоится в четверг, 16 мая, и начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту игру.

Канада

Кленовые - фаворит Чемпионата мира, сейчас они оправдывают эти ожидания. В первой игре Канада победила Великобританию со счетом 4:2, в следующей игре Кленовые разгромили Данию 5:1, а в третьей игре устроили настоящую феерию с Австрией. Вообще, не очень понятно, как Кленовые допустили подобное. Они побеждали после двух периоде со счетом 6:1, но в третьем периоде пропустили пять шайб и игра перешла в овертайм. Таварес принес победу Канаде на 15 секунде.

Несмотря на такое шоу, тренеры Кленовых явно не будут довольны такой игрой команды в третьем периоде. Далее их ждет день отдыха и игра против Норвегии. В трех матчах Кленовые набрали восемь очков и возглавляют первое место группы А.

Норвегия

Норвежцы уже провели четыре игры на турнире. Они единственная команда, кто провел столько матчей на Чемпионате мира. В первой игре Норвегия проиграла Швейцарии 2:5, на следующий день уступили Чехии 3:6. Далее норвежцев ждала еще одна игра против сильной сборной - они встретились с Финляндией и также проиграли 1:4. В четвертой игре Норвегия смогла "засушить" Данию со счетом 2:0. Благодаря этой победе, норвежцы поднялись на четвертое место, они имеют три очка и разницу заброшенных и пропущенных шайб 8:15.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последней очной игре Канада проиграла Норвегии в серии буллитов 2:3.

Норвегия не выигрывает в основное время в семи из последних восьми матчей. Команда Канада одержала победу в основное время в пяти из последних семи матчей.

Канада – Норвегия прогноз

Очевидно, что сборная Канады лучше подготовится на этот матч, чтобы не пропустить такой ошибки, как в матче против Австрии. Кленовые точно одержат победу над Норвегией. Моя ставка - индивидуальный тотал Канады больше 4,5 с коэффициентом 1,65.

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