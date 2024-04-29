Here we go! Ливерпуль и Фейенорд согласовали переход Слота

Ливерпуль в следующем сезоне точно получит нового тренера. После заявления Юргена Клоппа об уходе в конце текущего сезона «мерсисайдцев» активно связывали слухами с разными специалистами.

Похоже, эпопея с выбором нового наставника подошла к концу. Ливерпуль остановился на кандидатуре нидерландского тренера Арне Слота, который на данный момент возглавляет Фейенорд. По сообщениям известного инсайдера Фабрицио Романо стороны ударили по рукам и подписали все бумаги о переходе коуча на Энфилд. Осталось дождаться лишь официального объявления от клубов, которое ожидается на этой неделе.

🔴🔐 Liverpool and Feyenoord have signed all documents for Arne Slot’s imminent move to #LFC as new head coach.



It will still take some time for the official club statement, planned between clubs for this week.



All done and sealed. 🇳🇱 pic.twitter.com/daB6HBOn88 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024

Ранее сообщалось, что Ливерпулю понадобится заплатить за наставника сумму в размере 13-15 миллионов евро. Отметим, что Арне Слот ранее возглавлял такие команды как АЗ Алкмар и Фейенорд, с которым становился чемпионом Нидерландов в прошлом сезоне.