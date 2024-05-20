Ванкувер Кэнакс – Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года
21 мая свою седьмую встречу в плей-офф НХЛ проведут Ванкувер Кэнакс – Эдмонтон Ойлерз. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертамиDailysports.
Ванкувер Кэнакс
Для Ванкувера пока сезон складывается неплохо, команда хорошо выглядела в регулярном чемпионате, где в итоге финишировала на третьем месте в конференции. В первом раунде с боями удалось пройти Нэшвилл, одержав победу со счетом 4:2. Непросто играется против Эдмонтона, «касатки» постоянно выходят вперед, однако, сопернику всегда удавалось сравнивать.
Травмы не позволят выйти на лед троим хоккеистам, фактор своей арены очень важен, но справиться с атакующей линией соперника не будет легко.
Эдмонтон Ойлерз
Для «нефтяников» сезон начался тяжело, слишком уж долго они раскачивались. В какой-то момент Эдмонтон сумел обрести свой ритм, это позволило наверстать упущенное.
Разыгрались Ойлерз в плей-офф, где смогли обыграть Лос-Анджелес Кингз со счетом 4:1 в серии. Сложнее все против Ванкувера, но когда есть в составе такие ребята, как Драйзайтль, Макдэвид, Бушар, эти ребята лидеры по набранным очкам в плей-офф. С таким составом можно бороться и за Кубок Стэнли. Решающую битву против Ванкувера точно пропустит один игрок.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Угадать текущий счет серии несложно, раз команда дошли до седьмого матча, значит 3:3.
- Ванкувер в текущем розыгрыше плей-офф провел дома шесть встреч, в которых одержал всего три победы.
- Эдмонтон в стыковых матчах выиграл 3 из 5 выездных противостояний.
Ванкувер Кэнакс – Эдмонтон Ойлерз Прогноз
В таком матче дополнительная мотивация точно никому не нужна, ведь на кону путевка в финал конференции, где уже ожидает Даллас. Хоть Ванкувери играет дома, фаворитами этой пары считаются гости. Состав Эдмонтона выглядит сильнее, да и выглядели Ойлерз интереснее в этой серии, рискнем поставить на чистую победу гостей.
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