Лукас Ноймайер — Диего Шварцман прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года
В рамках первого круга квалификационной сетки Ролан Гаррос состоится поединок между Лукасом Ноймайером и Диего Шварцманом. Встреча пройдет во вторник, 21 мая. Начало игры запланировано на 12:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Лукас Ноймайер
Ноймайер в силу своего возраста только начинает становление в мире тенниса. 21-летний австриец в апреле этого года поднялся на 206-е место в мировом рейтинге, что пока является его личным рекордом.
Лукас уже почти два месяца выступает на грунтовых турнирах небольшого масштаба, но особых побед не добивался. Его рекорд в текущем сезоне: 12 побед и 14 поражений. Отметить можно лишь победу над именитым соотечественником Домиником Тимом.
Диего Шварцман
Пик карьеры аргентинского теннисиста уже явно позади. Четыре года назад Диего входил в десятку сильнейших игроков планеты, а сейчас Шварцману уже 31 год и он находится в середине второй сотни.
На протяжении своей карьеры аргентинец выиграл четыре турнира АТР. Примечательно, что три победы были именно на грунте. К слову, на Роланн Гаррос он добирался аж до полуфинала.
Интересные факты и личные встречи
- На пяти последних своих турнирах Ноймайер не доходил дальше 1/8 финала.
- Шварцман не выигрывал три матча кряду с октября прошлого года.
- Между собой теннисисты никогда не встречались.
Лукас Ноймайер — Диего Шварцман Прогноз
В этом поединке на корте сойдутся молодость против опыта. Считаю, что Шварцман сильнее своего будущего соперника и поставлю на его победу с форой -2.5 гейма.
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