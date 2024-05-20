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Лукас Ноймайер — Диего Шварцман прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Лукас Ноймайер - Диего Шварцман прогноз Фото: livesport.ru/ Автор неизвестен
Лукас Ноймайер Лукас Ноймайер
Roland Garros Вчера, 05:00 Лукас Ноймайер - Диего Шварцман
Париж, Stade Roland-Garros
Диего Шварцман Диего Шварцман
Прогноз на матч П2(-2.5)
Коэф.: 1.53
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100%
1хБет 5.00
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В рамках первого круга квалификационной сетки Ролан Гаррос состоится поединок между Лукасом Ноймайером и Диего Шварцманом. Встреча пройдет во вторник, 21 мая. Начало игры запланировано на 12:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Лукас Ноймайер

Ноймайер в силу своего возраста только начинает становление в мире тенниса. 21-летний австриец в апреле этого года поднялся на 206-е место в мировом рейтинге, что пока является его личным рекордом.

Лукас уже почти два месяца выступает на грунтовых турнирах небольшого масштаба, но особых побед не добивался. Его рекорд в текущем сезоне: 12 побед и 14 поражений. Отметить можно лишь победу над именитым соотечественником Домиником Тимом.

Диего Шварцман

Пик карьеры аргентинского теннисиста уже явно позади. Четыре года назад Диего входил в десятку сильнейших игроков планеты, а сейчас Шварцману уже 31 год и он находится в середине второй сотни.

На протяжении своей карьеры аргентинец выиграл четыре турнира АТР. Примечательно, что три победы были именно на грунте. К слову, на Роланн Гаррос он добирался аж до полуфинала.

Интересные факты и личные встречи

  • На пяти последних своих турнирах Ноймайер не доходил дальше 1/8 финала.
  • Шварцман не выигрывал три матча кряду с октября прошлого года.
  • Между собой теннисисты никогда не встречались.

Лукас Ноймайер — Диего Шварцман Прогноз

В этом поединке на корте сойдутся молодость против опыта. Считаю, что Шварцман сильнее своего будущего соперника и поставлю на его победу с форой -2.5 гейма.

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Прогноз на матч П2(-2.5)
Коэф.: 1.53
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