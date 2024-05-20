Канада – Чехия прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Чехия Коэф.: 2.45 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Во вторник, 21 мая, пройдет заключительный день группового этапа Чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады сыграет против хозяев турнирную - Чехии. Эта игра начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Канада

Кленовые уже гарантировали себе место в плей-офф Чемпионата мира по хоккею. Канадцы провели очень хорошо провели групповой этап. Канада поочередно обыграли Великобританию 2:4, Данию 1:5, устроили настоящий триллер с Австрией и выиграли в овертайме 7:6. Затем канадцы спокойно обыграли Норвегию 4:1 и Финляндию 5:3. В заключительной игре Кленовые минимально одолели Швейцарию со счетом 3:2.

Таким образом, Канада набрала 17 очков в шести матчах и является лидером группы А. Однако, отрыв от второго места всего два очка, на второй строчке как раз сборная Чехии, если Канада проиграет, то потеряет свое лидерство. Канада точно захочет сохранить себе лидерство.

Чехия

Хозяин Чемпионата мира также очень удачно играет на этом турнире, на данный момент. В первой игре они минимально обыграли Финляндию по буллитам 1:0, затем победили Норвегию 6:3, но проиграли Швейцарии в третьей игре со счетом 3:2, матч также завершился в серии буллитов. Тем не менее, в следующих трех матчах Чехия одержала три разгромные победы: Данию 7:4, Австрию 4:0 и Великобританию 4:1.

В шести Чехия набрала 15 очков и на два пункта уступает Канаде. Если хозяева Чемпионата мира выиграют Канаду в очной игре, то выйдут на первую строчку группе А. Более того, Чехия получила очень хорошее усиление, после вылета Бостона из плей-офф, к команде присоединились хоккеисты: Пастерняк и Заха. Два игрока точно усилят состав.

Интересные факты о матче и история личных встреч

На прошлом Чемпионате мира по хоккею Канада выиграла Чехию со счетом 3:1.

Команда Канада одержала победу в основное время в 8 из последних 10 матчей. Чехия не проигрывает в основное время на протяжении последних 6 матчей.

Канада не проигрывает в основное время на протяжении последних 6 матчей. Канада не проигрывает в основное время команде Чехия в 6 из последних 7 матчей.

Канада – Чехия прогноз

Обе сборные уже решили вопрос относительно участия в плей-офф. Теперь вопрос в том, кто захочет получить первую строчку в группе А. Канада и Чехия имеют качественный состав, чехи получили хорошее усиление, Пастерняк и Заха могут помочь своей сборной в этой игре. Думаю, что хозяева захотят победить и занять первое место в группе.

Я попробую рискнуть и поставлю на победу сборной Чехии, независимо от основного времени. То есть, они могут выиграть и в овертайм и по буллитам. Моя ставка - победа чехов в этой игре с коэффициентом 2,45.

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