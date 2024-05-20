Бавария может пригласить тренера, чья команда вылетела из Премьер-лиги

После ряда неудач в переговорах с приоритетными кандидатами Бавария продолжает посики нового главного тренера на следующий сезон.

Как сообщает Фабрицио Романо, одним из кандидатов стал легенда Манчестер Сити Венсан Компани, который на данный момент тренирует Бернли.

Однако Бавария не является единственным вариантом для Компани. Его кандидатуру также рассматривает Брайтон, который остался без главного тренера после ухода Роберто Де Дзерби.

Напомним, Бавария еще в феврале решила расстаться с Томасом Тухелем, с которым она в этом сезоне финишировала лишь третьей в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.

Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.

Компани тренирует Бернли с лета 2022 года. Под его руководством Бернли уверенно выиграл Чемпионшип, но по итогам завершившегося сезона вылетел из Премьер-лиги с 19 места.