СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера

Как и ожидалось ранее, новым главным тренером Ливерпуля стал нидерландский специалист Арне Слот.

Официальный сайт Ливерпуля сообщает, что Арне Слот подписал с клубом трехлетний контракт. Официально неизвестно, какую сумму компенсации за переход Слота Ливерпуль заплатил Фейенорду.

В должности главного тренера Ливерпуля Слот заменяет легендарного Юргена Клоппа, который тренировал команду с октября 2015 года и выиграл с ней 10 трофеев.

В этом сезоне Фейенорд под руководством Слота выиграл Кубок Нидерландов и занял второе место в Эредивизи, а в минувшем сезоне они триумфовали в Эредивизи.

До Фейенорда Слот тренировал АЗ Аалкмар и Камбуур.

Напомним, Ливерпуль завершил этот сезон Премьер-лиги на третьем месте.