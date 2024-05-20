СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Новости футбола 20 мая 2024, 12:30Евгений Кравченко эксперт Dailysports
x.com/SkySportsPL
Как и ожидалось ранее, новым главным тренером Ливерпуля стал нидерландский специалист Арне Слот.
Официальный сайт Ливерпуля сообщает, что Арне Слот подписал с клубом трехлетний контракт. Официально неизвестно, какую сумму компенсации за переход Слота Ливерпуль заплатил Фейенорду.
В должности главного тренера Ливерпуля Слот заменяет легендарного Юргена Клоппа, который тренировал команду с октября 2015 года и выиграл с ней 10 трофеев.
В этом сезоне Фейенорд под руководством Слота выиграл Кубок Нидерландов и занял второе место в Эредивизи, а в минувшем сезоне они триумфовали в Эредивизи.
До Фейенорда Слот тренировал АЗ Аалкмар и Камбуур.
Напомним, Ливерпуль завершил этот сезон Премьер-лиги на третьем месте.
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