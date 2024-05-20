Один из наиболее звездных игроков лиги хочет покинуть Саудовскую Аравию

Обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема собирается покинуть Аль-Иттихад в летнее трансферное окно.

Как сообщает Relevo, во время недавней поездки в Мадрид Бензема встретился со своими друзьями, и рассказал им о своем разочаровуещем опыте в Саудовской Аравии. Бензема недоволен не только уровнем футбола в Про-лиге Саудовской Аравии, но и уровнем инфраструктуры.

Однако Бензема понимает, что Аль-Иттихад не захочет легко его отпускать. В ближайшее время он хочет провести встречу с руководством и найти оптимальное для всех сторон решение.

О желании Бензема покинуть Саудовскую Аравию сообщалось еще во время зимнего трансферного окна. Однако в итоге он остался в Аль-Иттихаде.

Контракт Бензема с Аль-Иттихадом рассчитан до лета 2026 года. В 29 матчах за новый клуб легенда Реала Мадрид забил 13 голов и сделал 8 ассистов.