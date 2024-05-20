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Австрия – Великобритания прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Австрія - Великобритания прогноз Фото: https://x.com/eishockey_aut
Австрія Австрія
Чемпионат Мира Вчера, 06:20 Австрія - Великобритания
Прага, О2 Арена
Великобритания Великобритания
Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 1.53
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В заключительном матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии, сборная Австрии сыграет против Великобритании. Игра состоится во вторник, 21 мая, и начнется в 12:20 по центральноевропейскому времени.

Австрия

Австрийки стали настоящей сенсацией этого турнира. Несмотря на не очень удачный старт, Австрия сейчас претендует на попадание в плей-офф. В первой игре они проиграли Дании 1:5, во второй встрече они дали бой Швейцарии, но уступили 5:6. В третьем матче они совершили настоящий камбэк в матче с Канадой. Перед началом третьего периода Австрия проигрывала 1:6, но в третьей 20-минутке забросили пять шайб и перевели игру в овертайм. Канада таки выиграла, но австрийцы в следующей игре таки смогли создать настоящую сенсацию.

Они забросили за одну секунду до конца матча с Финляндией и выиграли 3:2. Далее они проиграли Чехии 0:4 и выиграли Норвегию 4:1. Сейчас Австрия идет на четвертом месте в турнирной таблице, они имеют семь очков после шести матчей, но Финляндия имеет еще один матч в запасе. Несмотря на это, Австрия имеет шансы на плей-офф.

Великобритания

Коллектив, который претендует на вылет в низший дивизион. Великобритания нет ни одного очка после пяти матчей. Британцы проиграли Канаде 2:4, Финляндии 0:8, Швейцарии 0:3, навязали борьбу Дании, но все равно проиграли 3:4. В крайней игре Великобритания проиграла Чехии 1:4. В понедельник, 20 мая, они сыграют против Норвегии. Шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе все меньше, им точно нужно выигрывать в каких-то из этих матчей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последний раз Австрия и Великобритания играли между собой в 2022 году, тогда австрийцы выиграли со счетом 5:3.
  • Команда Великобритания потерпела поражение в основное время в 5 последних матчах.
  • В 6 из последних 7 матчей с участием команды Австрия было забито более 4 шайб.

Австрия – Великобритания прогноз

Австрия проводит очень классный турнир и имеют все шансы на плей-офф, в последней игре сыграют против аутсайдера турнира. Великобритания также будет настроиться на эту игру, но я все равно не очень верю в эту сборную. Моя ставка - победа Австрии с коэффициентом 1,53.

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Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 1.53
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