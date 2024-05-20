EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Латвия – США прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Латвия – США прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Латвия - США прогноз Фото: https://x.com/usahockey
Латвия Латвия
Чемпионат Мира Вчера, 09:20 Латвия - США
Острава , Острава Арена
США США
Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 3,5
Коэф.: 1.58
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В заключительной игре группового этапа Чемпионата мира по хоккею, США сыграет против Латвии. Матч состоится во вторник, 21 мая, и начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Латвия

Латвийцы очень удачно начали Чемпионат Мира 2024. В первой игре они выиграли Польшу в овертайме 5:4, в следующем матче Латвия одержала минимальную победу над Францией 3:2, также в овертайме. Уже в третьей встрече они в сухую одолели Казахстан 2:0. Однако, в дальнейшем были два разгромных поражения. Сначала произошло поражение от Германии 1:8 и от Швеции 2:7. Латвия смогла навязать борьбу прямому конкуренту - Словакии, и победили их в овертайме 3:2.

Таким образом, перед последним матчем группового этапа Латвия имеет девять очков в активе и на три балла уступает словакам. В случае победы над США в основное время и поражения Словакии, также в основное время, латвийцы смогут проскочить в плей-офф.

США

Звездные уже гарантировали себе место в плей-офф. Несмотря на поражение в первой игре турнира от Швеции 2:5, далее одержали победу над Германией 6:1 и в следующей игре снова было поражение. На этот раз США уступили в овертайме словакам 4:5. Однако в дальнейшем, американцы одержали три разгромные победы. Они поочередно обыграли Францию 5:0, Польшу 4:1 и без вариантов разбили Казахстан 10:1.

В шести играх Звездные набрали 13 очков, американцы являются одними из главных претендентов на золотые награды, они привезли очень хороший состав и могут выиграть первый чемпионский титул за 64 года, ведь последняя победа была еще в 1960 году.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • На прошлом Чемпионате мира сборные Латвии и США встретились в полуфинале, тогда латвийцы одержали победу в овертайме со счетом 4:3.
  • США забивает более 2 шайб в 10 из последних 11 матчей. США не проигрывает в основное время в 10 из последних 11 матчей.

Латвия – США прогноз

Сборная Латвии еще не решила все свои вопросы по плей-офф. Они явно будут играть на победу и определенные шансы на победу у них есть. Однако, несмотря на то, что США уже точно гарантировала себе место в восьмерке лучших, они набрали ход, поэтому я вижу именно их фаворитом игры. Моя ставка - индивидуальный тотал США больше 3,5 с коэффициентом 1,58.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 3,5
Коэф.: 1.58
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Клеб де Фут Монреаль - Forge FC прогноз Чемпионшип Канада Сегодня, 19:30 Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Клеб де Фут Монреаль Коэф.: 1.74 Forge FC Рекомендуем Мелбет
Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз прогноз НХЛ Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Нью-Йорк Рейнджерс Коэф.: 1.86 Флорида Пантерз Сделать ставку БетВиннер
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Миннесота Тимбервулвз Коэф.: 1.86 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Павел Котов - Александр Бублик прогноз АТР Лион 23 мая 2024, 06:00 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Павел Котов Коэф.: 1.6 Александр Бублик Рекомендуем Мелбет
Канада - Словакия прогноз Чемпионат Мира 23 мая 2024, 09:20 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Канада Коэф.: 1.81 Словакия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года