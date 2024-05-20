Латвия – США прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 3,5 Коэф.: 1.58 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В заключительной игре группового этапа Чемпионата мира по хоккею, США сыграет против Латвии. Матч состоится во вторник, 21 мая, и начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Латвия

Латвийцы очень удачно начали Чемпионат Мира 2024. В первой игре они выиграли Польшу в овертайме 5:4, в следующем матче Латвия одержала минимальную победу над Францией 3:2, также в овертайме. Уже в третьей встрече они в сухую одолели Казахстан 2:0. Однако, в дальнейшем были два разгромных поражения. Сначала произошло поражение от Германии 1:8 и от Швеции 2:7. Латвия смогла навязать борьбу прямому конкуренту - Словакии, и победили их в овертайме 3:2.

Таким образом, перед последним матчем группового этапа Латвия имеет девять очков в активе и на три балла уступает словакам. В случае победы над США в основное время и поражения Словакии, также в основное время, латвийцы смогут проскочить в плей-офф.

США

Звездные уже гарантировали себе место в плей-офф. Несмотря на поражение в первой игре турнира от Швеции 2:5, далее одержали победу над Германией 6:1 и в следующей игре снова было поражение. На этот раз США уступили в овертайме словакам 4:5. Однако в дальнейшем, американцы одержали три разгромные победы. Они поочередно обыграли Францию 5:0, Польшу 4:1 и без вариантов разбили Казахстан 10:1.

В шести играх Звездные набрали 13 очков, американцы являются одними из главных претендентов на золотые награды, они привезли очень хороший состав и могут выиграть первый чемпионский титул за 64 года, ведь последняя победа была еще в 1960 году.

Интересные факты о матче и история личных встреч

На прошлом Чемпионате мира сборные Латвии и США встретились в полуфинале, тогда латвийцы одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

США забивает более 2 шайб в 10 из последних 11 матчей. США не проигрывает в основное время в 10 из последних 11 матчей.

Латвия – США прогноз

Сборная Латвии еще не решила все свои вопросы по плей-офф. Они явно будут играть на победу и определенные шансы на победу у них есть. Однако, несмотря на то, что США уже точно гарантировала себе место в восьмерке лучших, они набрали ход, поэтому я вижу именно их фаворитом игры. Моя ставка - индивидуальный тотал США больше 3,5 с коэффициентом 1,58.

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