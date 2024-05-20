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Франция – Германия прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Франция - Германия прогноз Фото: https://x.com/deb_teams
Франция Франция
Чемпионат Мира Вчера, 05:20 Франция - Германия
Острава , Острава Арена
Германия Германия
Прогноз на матч Победа Германия
Коэф.: 1.46
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Во вторник, 21 мая, пройдут заключительные матчи Чемпионата мира по хоккею. В одной из игр, Франция сыграет против Германии, эта игра начнется в 12:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Франция

Сборная Франции довольно неожиданно уступили в первой игре Казахстану со счетом 1:3. Уже в следующем матче Латвия также смогла обыграть Францию в овертайме 2:3. Однако, в третьей игре они выиграли Польшу 4:2 и набрали четыре очка. В следующих двух матчах они проиграли США 0:5 и Словакии 2:4. Однако, эти четыре очка очень важны для Франции.

Сейчас они на шестой строчке и на три балла опережают Польшу, которая на последней строчке. Благодаря победе в очной игре, Франция уже точно гарантировала себе место в элитном дивизионе Чемпионата мира и на следующий год.

Германия

Немцы идут в зоне плей-офф Чемпионата мира. Они начали турнир с победы над Словакией 6:4, далее были два поражения от США и Швеции с одинаковым счетом 1:6. После одного дня паузы, Германия вышла на игру против Латвии и одержала разгромную победу 8:1, затем был разгром над Казахстаном 8:2 и победа над Польшей, в крайней игре, со счетом 4:2.

Таким образом, у Германии сейчас 12 очков после шести матчей группового этапа и уже точно гарантировали себе место в плей-офф. К слову, немцы являются действующим вице-чемпионами, в прошлом году они дошли до финала, где проиграли Канаде 2:5.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Германия победила Францию в последней очной игре со счетом 4:3 в овертайме.
  • Франция не выигрывает в основное время в 6 из последних 7 матчей. Германия не проигрывает в основное время в 9 из последних 11 матчей.
  • Франция забивает 2 и менее шайб в 6 из последних 7 матчей.

Франция – Германия прогноз

Для обеих команд эта игра не является очень важной, ведь и Франция, и Германия уже решили все вопросы. Несмотря на это, я убежден в победе немцев. Моя ставка - победа Германии с коэффициентом 1,46.

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Прогноз на матч Победа Германия
Коэф.: 1.46
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