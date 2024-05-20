Ювентус оформил невероятный камбэк в первом матче после увольнения Аллегри

Ювентус и Болонья сыграли в невероятную ничью 3:3 в матче 37-го тура Серии А.

Болонье удалось шокировать туринцев с самого начала матча. Уже на второй минуте матча Болонья получила право на угловой, в результате которого центральный защитник Рикардо Калафьори оказался с мячом в районе 11-метровой точки и пробил точно в верхний дальний угол.

А уже на 11-й минуте Болонья повела 2:0. После подачи с левого фланга головой отлично пробил 19-летний аргентинский нападающий Сантьяго Кастро, для которого этот гол стал первым в Серии А. На 53-й минуте Калафьори, как казалось, принес Болонье победу. Он выбежал один на один с голкипером и счет стал 3:0.

Но на 76-й минуте Федерико Кьеза воспользовался грубой ошибкой обороны Болоньи и сделал счет 1:3. Этот гол вдохновил Ювентус и он умудрился оформить камбэк. На 83-й минуте Аркадиуш Милик забил со штрафного, а уже через минуту Кенан Йылдыз сравнял счет отличным ударом из-за пределов штрафной зоны.

Эта игра была для Ювентуса первой после отставки Массимилиано Аллегри. До конца сезона команду тренирует менеджер Ювентуса U-19 Паоло Монтеро.

Напомним, Болонья и Ювентус уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда Тьяго Мотты занимает третье место с 68 очками в активе, а Ювентус отстает от нее лишь за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Серия А. 37-й тур

Болонья – Ювентус 3:3

Голы: Калафьори, 2`, 53`, Кастро, 11` – Кьеза, 76`, Милик, 83`, Йылдыз, 84`