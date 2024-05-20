Мбаппе проводит прощальную вечеринку в Париже, на которую прибыл особенный гость

Килиан Мбаппе продолжает готовиться к официальному переходу в Реал Мадрид из ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, сегодня звездный нападающий устроил масштабную прощальную вечеринку в элитном французском ресторане, который называется “Белый дом”.

На вечеринку Мбаппе позвал всех своих друзей и очень влиятельных людей со всей Франции. Но самым почетным гостем стал президент Франции Эмманюэль Макрон, который находится в очень хороших отношениях с Мбаппе.

По слухам, два года назад именно Макрон переубедил Мбаппе от перехода в Реал Мадрид. В итоге Килиан продлил с ПСЖ контракт по схеме 2+1. В июне Мбаппе получит статус свободного агента.

Ожидается, что Мбаппе официально станет футболистом Реала Мадрид еще до старта Евро-2024.

В 307 матчах за ПСЖ Мбаппе отличился 256 голами и 108 ассистами.

25 мая ПСЖ сыграет против Лиона в финале Кубка Франции. Это будет последняя игра Мбаппе в парижском клубе.