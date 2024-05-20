Ман Сити и Ньюкасл могут побить трансферный рекорд Вулверхэмптона

Вулверхэмптон столкнулся с необходимостью подзаработать немного денег, чтобы уверенней чувствовать себя во время летней трансферной кампании, и тут команде Гари О'Нилу могут помочь Манчестер Сити и Ньюкасл, которые начали борьбу за лидера «волков».

Так, оба этих клуба нацелились на вингера Вулверхэмптона Педру Нету, но, как сообщаетTheTelegraph, отпустить португальца готовы только за сумму в не менее, чем 60 миллионов фунтов, которая для «волков» станет рекордным трансфером на выход.

Клуб недавно уже заработал на интересе Манчестер Сити к Матеушу Нуньешу, продав его «горожанам» в минувшем сентябре за 53 миллиона фунтов. Таким образом, Вулверхэмптон продолжит фиксировать рекордную прибыль, уже сейчас выйдя в плюс по правилам прибыльности и устойчивости на 140 миллионов фунтов.