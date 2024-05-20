Что с ним случилось? Легенда Реала Мадрид шокировал своим новым образом

Сегодня, 20 мая, легендарный экс-голкипер Реала Мадрид и сборной Испании Икер Касильяс отмечает свое 43-летие.

В честь праздника Касильяс сделал новый пост на своей странице в Instagram. Однако всех абсолютно шокировал новый образ легенды мирового футбола.

Теперь Касильяс практически полностью лысый и больше стал похож на Тайсона Фьюри.

Напомним, Касильяс завершил карьеру в 2020 году в качестве футболиста Порту. У него случился сердечный приступ на тренировке, а после этого он больше не играл.

В составе Реала Мадрид Касильяс сыграл 725 матчей.