Челси был готов увести любимчика Слота в Фейеноорде к себе
Главный тренер Фейеноорда Арне Слот уже покинул клуб, но специалист может стать далеко не единым, кто из Роттердама переберется в английскую Премьер-лигу.
Так, на левого защитника вице-чемпиона Нидерландов Квилиндси Хартмана положил глаз Челси и в недавнем интервью 22-летний игрок подтвердил интерес лондонского клуба, хоть он и не уверен в переходе:
«Я не думаю, что они хотят меня сейчас, но в принципе они рассматривали трансфер. Всё началось зимой. Они пришли в Фейеноорд прошлой зимой, но тогда я не хотел уходить, потому что я только-только начал играть впервые за шесть месяцев.
Также, подходит чемпионат Европы, и в этом было никаких сомнений. Чётко выразился и Фейеноорд: мы открыты к разговорам летом, но не сейчас. Потом интерес возобновился в несколько прошедших месяцев.
Они действительно хотели меня, и я был открыт к переходу, но сейчас, к сожалению, из-за неудачных вещей в контексте травмы все повернулось в другую сторону. Челси пожелал мне удачи и дали понять, что они не остановят свой интерес. Кто знает, посмотрим», – цитирует Хартмана teamTALK.