Челси был готов увести любимчика Слота в Фейеноорде к себе

Главный тренер Фейеноорда Арне Слот уже покинул клуб, но специалист может стать далеко не единым, кто из Роттердама переберется в английскую Премьер-лигу.

Так, на левого защитника вице-чемпиона Нидерландов Квилиндси Хартмана положил глаз Челси и в недавнем интервью 22-летний игрок подтвердил интерес лондонского клуба, хоть он и не уверен в переходе: