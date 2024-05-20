EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Челси был готов увести любимчика Слота в Фейеноорде к себе

Челси был готов увести любимчика Слота в Фейеноорде к себе

Новости футбола 20 мая 2024, 13:33
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Челси был готов увести любимчика Слота в Фейеноорде к себе Челси был готов увести любимчика Слота в Фейеноорде к себе

Главный тренер Фейеноорда Арне Слот уже покинул клуб, но специалист может стать далеко не единым, кто из Роттердама переберется в английскую Премьер-лигу.

Так, на левого защитника вице-чемпиона Нидерландов Квилиндси Хартмана положил глаз Челси и в недавнем интервью 22-летний игрок подтвердил интерес лондонского клуба, хоть он и не уверен в переходе:

«Я не думаю, что они хотят меня сейчас, но в принципе они рассматривали трансфер. Всё началось зимой. Они пришли в Фейеноорд прошлой зимой, но тогда я не хотел уходить, потому что я только-только начал играть впервые за шесть месяцев.

Также, подходит чемпионат Европы, и в этом было никаких сомнений. Чётко выразился и Фейеноорд: мы открыты к разговорам летом, но не сейчас. Потом интерес возобновился в несколько прошедших месяцев.

Они действительно хотели меня, и я был открыт к переходу, но сейчас, к сожалению, из-за неудачных вещей в контексте травмы все повернулось в другую сторону. Челси пожелал мне удачи и дали понять, что они не остановят свой интерес. Кто знает, посмотрим», – цитирует Хартмана teamTALK.

Связанные команды и лиги
Челси Фейенорд Премьер-лига Англия Эредивизи Нидерланды
Популярные новости
СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:56 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024 Новости футбола Вчера, 07:04 СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Новости футбола Вчера, 06:30 Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом
АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона Новости футбола Вчера, 05:25 АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона
СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера Новости футбола 20 мая 2024, 12:30 СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года