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Хэнань – Шанхай Шэньхуа прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Хэнань Цзянье - Шанхай Шэньхуа прогноз Фото: instagram.com/shshenhua1993 / Автор неизвестен
Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье
Суперлига Китай Вчера, 07:35 Хэнань Цзянье - Шанхай Шэньхуа
Завершен
1 : 2
Китай, Zhengzhou, Zhengzhou Hanghai Stadium
Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа
Яго Майдана
90’
13’
Pengfei Xie
24’
Ву Кси
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.63
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 13-го тура китайской Суперлиги состоится во вторник в Чжэнчжоу, где на "Zhengzhou Hanghai Stadium" местный Хэнань примет лидера чемпионата Шанхай Шэньхуа. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Хэнань

"Красные дьяволы" в новом розыгрыше китайской Суперлиги стартовали очень плохо и на текущий момент входят в число команд, ведущих борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. После 12-ти сыгранных поединков Хэнань занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. От зоны вылета команду отделяет только два балла.

В последнем туре подопечные Нам Ки Иля принимали на своём поле Ухань Шанвэнь и уступили со счётом 2:3. "Красные дьяволы" дважды уступали в счёте, однако отыгрывались, однако на точный удар с пенальти на 84-й минуте времени отыграться не хватило. Отметим, что это поражение стало четвёртым подряд для Хэнаня.

Шанхай Шэньхуа

"Синие Дьяволы" очень хорошо стартовали в текущем сезоне и на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице. В 12-ти сыгранных поединках команда Леонида Слуцкого не проиграла ни разу, оформив при этом девять побед. С 30-ю очками в активе Шанхай Шэньхуа опережает ближайшего соперника из Шанхай Порт на три очка, однако у конкурента есть матч в запасе.

В последнем матче Суперлиги подопечные Леонида Слуцкого принимали на своём поле Циндао Хайню и оформили победу со счётом 2:0. На первый взгляд может показаться, что проблем у «Синих дьяволов» в этом противостоянии не было, однако свои голы Шанхай Шэньхуа забил только на 88-й и 90+4-й минуте. Эта победа стала третьей для команды Слуцкого в крайних четырёх турах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлом сезоне Хэнань смогла сыграть вничью на поле соперника, а в родных стенах так и вовсе разгромили Шанхай Шэньхуа со счётом 3:0
  • Только в двух поединках из пяти последних в этом противостоянии забивали обе команды
  • В 10-ти последних поединках Суперлиги на поле Хэнаня в шести случаях был зафиксирован ничейный результат, тогда как в трёх встречах сильнее были хозяева

Хэнань – Шанхай Шэньхуа прогноз

Как видим, выезд на матчи против Хэнаня всегда был непростым заданием для «Синих дьяволов». Тем не менее, сейчас букмекеры отдают перевес гостям, оценивая их победу коэффициентом 1.49. Предлагаем взять здесь «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.63.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.63
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